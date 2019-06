Des experts se questionnent après l’oubli d’une passagère dans un avion

Des experts de l’aviation ont exprimé lundi des préoccupations en matière de sécurité après qu’une femme endormie a été oubliée dans un avion d’Air Canada après son atterrissage, les lumières éteintes et l’équipage parti.

Un ami a raconté le calvaire de Tiffani Adams dans une publication sur Facebook, expliquant qu’elle s’était endormie pendant un vol d’environ 90 minutes entre Québec et Toronto. Elle s’est réveillée quelques heures plus tard, dans un avion vide et sombre.

Mme Adams a finalement réussi à ouvrir une porte et a été secourue par un opérateur de chariot à bagages.

Ross Aimer, chef de la direction de la firme Aero Consulting Experts et ancien pilote de ligne aérienne, a affirmé qu’il n’avait jamais entendu parler d’un tel incident au cours de ses quarante années de service dans l’aviation.

Selon lui, un équipage de nettoyage, de restauration ou de vol aurait découvert Mme Adams le lendemain matin si elle n’avait pas été aussi proactive et ne s’était pas tirée d’affaire par elle-même. Malgré tout, l’incident laisse croire qu’il est aussi possible qu’une personne mal intentionnée puisse se cacher dans un avion de cette manière et tenter de le détourner.

Le transporteur aérien a confirmé que l’incident avait eu lieu, mais n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

