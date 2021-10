Des experts suggèrent à l’Ontario de vacciner les enfants dans les écoles

TORONTO — Un groupe d’experts conseillant le gouvernement de l’Ontario affirme que l’organisation de cliniques de vaccination contre la COVID-19 dans les écoles est une stratégie clé dans un plan de vaccination des enfants.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que les écoles joueraient probablement un rôle important dans la campagne de vaccination des enfants âgés de cinq à 11 ans, une fois que Santé Canada aura approuvé les vaccins pour ce groupe d’âge.

Elle dit que cela pourra être fait après les heures de classe et le week-end, afin que les parents puissent être avec leur enfant lorsqu’ils seront vaccinés.

La table scientifique de l’Ontario affirme que les recommandations des prestataires de soins de santé seront également utiles, tout comme les systèmes visant à rappeler aux parents la première et la deuxième dose de leurs enfants, et les communications de santé publique pour lutter contre la désinformation et favoriser des attitudes positives envers la vaccination.

Les experts disent que les images utilisées ne devraient pas mettre l’accent sur les aiguilles, mais que les communications devraient plutôt se concentrer sur les avantages de la vaccination, tels que la protection des grands-parents, le maintien des écoles ouvertes et la participation en toute sécurité à des activités récréatives.

Ils disent qu’il sera également important de tenir compte des différentes étapes de développement des jeunes enfants et des adolescents, comme la planification de scénarios dans lesquels les jeunes veulent se faire vacciner, mais pas leurs parents, et leur capacité de consentir.

L’Ontario signale mercredi 321 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès supplémentaires. La ministre Elliott dit que 203 de ces cas concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou qui ont un statut vaccinal inconnu.

On compte 134 personnes dans les unités de soins intensifs en raison de la COVID-19, et 16 de ces patients sont des gens de la Saskatchewan. Mme Elliott dit que 118 des personnes dans les unités de soins intensifs ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Près de 88 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et plus de 84 % ont reçu les deux doses.