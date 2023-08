Des experts sur la question du logement s’adresseront aux ministres fédéraux mardi

CHARLOTTETOWN — Le conseil des ministres fédéral devrait discuter mardi de la possibilité de revoir la Stratégie nationale sur le logement et, éventuellement, de tenir un sommet national sur le logement avec d’autres ordres de gouvernement et le secteur privé dans le but de résoudre la crise du logement à travers le pays.

Ces discussions qui se tiendront lors de la deuxième journée de la retraite du conseil des ministres à Charlottetown, la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard, surviennent alors que les libéraux prévoient de faire du logement l’axe central de leurs efforts lors de la prochaine session parlementaire.

Deux experts en logement qui ont aidé à co-rédiger un récent rapport sur le rôle du gouvernement fédéral dans la résolution de la crise du logement devraient ainsi présenter leurs conclusions au cabinet mardi.

Le rapport déposé il y a une semaine prévient que «la crise du logement au Canada s’aggrave de façon spectaculaire», en grande partie à cause d’un manque «extrême» de logements locatifs accessibles et abordables.

Les auteurs soutiennent qu’une nouvelle stratégie nationale rassemblant les gouvernements, le secteur privé et les organismes sans but lucratif est nécessaire pour remédier à la pénurie de logements, et à la pénurie de logements abordables en particulier.

Les données du plus récent recensement national suggèrent qu’en 2021, environ 10 % de la population, soit 1,5 million de personnes, avait besoin d’un logement abordable, alors que le logement social ne représentait qu’environ 3,5 % du parc de logements du pays.

Les auteurs du rapport souhaitent que le Canada vise à doubler cette proportion.