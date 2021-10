Des experts veulent une refonte d’un système d’extradition intrinsèquement injuste

OTTAWA — Les lois canadiennes sur l’extradition ont besoin d’une refonte en profondeur pour assurer l’équité, la transparence et un équilibre entre l’efficacité administrative et les protections constitutionnelles, affirment des experts juridiques et des spécialistes des droits de la personne.

Dans un rapport publié jeudi, les voix appelant à une réforme disent que le processus canadien pour envoyer des personnes faire face à des poursuites et à l’incarcération à l’étranger est criblé de lacunes qui rendent le système intrinsèquement injuste.

Les recommandations découlent du Colloque de Halifax sur la réforme du droit de l’extradition à l’Université Dalhousie en septembre 2018, qui a réuni des universitaires, des avocats de la défense et des organisations de défense des droits de la personne.

Le rapport reconnaît l’importance de l’extradition dans un environnement de plus en plus mondialisé où les activités criminelles traversent souvent les frontières, mais met en évidence «un certain nombre de problèmes» liés au déroulement des procédures dans le cadre de la Loi sur l’extradition de 1999.

«Le Canada répond à la plupart des demandes d’extradition d’autres pays, et les personnes recherchées pour l’extradition échouent presque toujours à la contester», indique le rapport.

«Mais devrait-il en être ainsi?»

Les partisans de la réforme mettent en exergue le cas du sociologue d’Ottawa Hassan Diab, un citoyen canadien qui a été extradé vers la France et emprisonné pendant plus de trois ans, avant d’être libéré sans même avoir été jugé.

«Il convient de rappeler que, lorsque la Loi sur l’extradition a été adoptée, le ministère de la Justice a assuré au Parlement que les Canadiens ne pourriraient pas dans des États étrangers en attente de procès, et que les procédures d’extradition ne seraient pas utilisées pour faciliter les enquêtes étrangères», indique le rapport.

«Le cas d’Hassan Diab montre qu’aucune de ces promesses n’est prise au sérieux», soutient-on.

Le pouvoir discrétionnaire

Dans le processus d’extradition canadien, le ministre de la Justice doit d’abord déterminer s’il autorise le début des procédures devant les tribunaux en délivrant ce qu’on appelle un «arrêté introductif d’instance».

Une fois qu’une autorisation a été délivrée, les tribunaux canadiens doivent décider s’il existe des preuves suffisantes pour justifier l’incarcération de la personne aux fins d’extradition. Lorsqu’une personne est renvoyée en vue d’une extradition, le ministre de la Justice doit personnellement décider s’il doit ordonner sa remise à l’État étranger.

Une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut faire appel de son incarcération et demander un contrôle judiciaire de l’ordonnance de remise à un État étranger du ministre – un processus qui peut durer des mois, voire des années devant les tribunaux.

Le rapport publié jeudi indique que le processus d’incarcération compromet la capacité de la personne recherchée à contester de manière significative le dossier d’un État étranger contre elle, réduisant les juges canadiens à un rôle de façade et permettant l’utilisation de matériel non fiable.

La décision de remise prise par le ministre de la Justice est un processus hautement discrétionnaire et explicitement politique, injustement orienté vers l’extradition, selon le rapport.

Le Service d’entraide internationale du ministère de la Justice aide la police et les procureurs canadiens et étrangers en s’occupant de l’extradition de personnes devant faire l’objet de traductions en justice ou de la détermination de la peine dans le pays où elles sont inculpées ou condamnées.

Cependant, le groupe est «excessivement accusatoire» dans la manière dont il mène les procédures, agissant sans aucune séparation entre les plaideurs et les décideurs, indique le rapport.

Tout cela se déroule sous un «voile de secret inutile», ajoute-t-il. Le groupe à l’origine du rapport préconise des changements, notamment :

— Une présomption d’innocence dans le processus d’incarcération, ainsi qu’un recours accru à la preuve à la première personne et au contre-interrogatoire pour permettre à la personne recherchée de contester la fiabilité de l’accusation portée contre elle;

— Divulgation en temps opportun des preuves à décharge détenues par l’État requérant ou le gouvernement canadien;

— Une norme de contrôle plus exigeante pour les décisions de remise à un État étranger du ministre, et des modifications à la loi pour renvoyer certaines questions juridiques aux tribunaux;

— Autoriser la remise uniquement si l’État requérant est prêt à porter l’affaire en justice;

— Prise en compte explicite des obligations du Canada en vertu du droit international des droits de la personne;

— Une exigence selon laquelle, si des assurances diplomatiques sont utilisées pour faciliter la remise, elles doivent être significatives, transparentes, contrôlées et juridiquement exécutoires;

— Reformuler le rôle du Service d’entraide internationale afin que les membres recherchent un résultat juste et équitable plutôt qu’un litige «gagnant»;

— Une surveillance adéquate des activités du groupe, y compris l’examen du public;

— Interdire l’extradition dans les cas de citoyens canadiens, pour privilégier dans la mesure du possible un procès devant un tribunal canadien, à moins que le gouvernement ne puisse prouver qu’il est réellement dans l’intérêt de la justice de procéder à l’extradition.