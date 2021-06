Des extrémistes ont utilisé la pandémie pour propager la haine, selon Europol

LA HAYE, Pays-Bas — Des extrémistes ont cherché à utiliser la pandémie mondiale pour «diffuser de la propagande haineuse et exacerber la méfiance à l’égard des institutions publiques» en 2020, a déclaré mardi l’agence de police de l’Union européenne dans son rapport annuel sur le terrorisme dans le bloc de 27 pays.

La COVID-19 ainsi que la crise économique et les troubles sociaux qu’il a engendrés «ont contribué à la polarisation de la société, provoquant un durcissement des attitudes et une acceptation croissante de l’intimidation, y compris des appels à commettre des actes de violence», indique le rapport.

Il a cité l’arrestation aux Pays-Bas d’un homme qui aurait appelé à des «arrestations par des citoyens» de législateurs et d’agents de santé publique. Il a déclaré que la violence des opposants aux mesures de confinement du gouvernement néerlandais avait inclus des jets de pierres et des feux d’artifice dans un hôtel de ville et du vandalisme dans des sites de dépistage de la COVID-19.

La violence a augmenté cette année, une foule ayant incendié un site de dépistage dans un village de pêcheurs néerlandais. Il y a aussi eu une explosion qui a endommagé la façade en verre d’un centre de dépistage au nord d’Amsterdam, en mars.

«Le dernier rapport d’Europol sur la situation du terrorisme dans l’UE montre qu’au cours de l’année de la pandémie de COVID-19, le risque de radicalisation en ligne a augmenté. Cela est particulièrement vrai pour le terrorisme de droite», a déclaré la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.

Elle a discuté de la question mardi lors d’une réunion à Lisbonne avec le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Europol a dénombré un total de 57 «attaques terroristes complétées, échouées ou déjouées» dans six pays de l’UE et 62 «incidents terroristes» au Royaume-Uni en 2020, ce qui est comparable à l’année précédente qui avait vu 119 attaques, dont 64 au Royaume-Uni. Les arrestations liées au terrorisme dans l’UE ont diminué du tiers par rapport à 2019 pour s’établir à 449.

Au total, 21 personnes ont été tuées dans des attaques extrémistes en Europe l’année dernière – neuf dans une attaque de droite en Allemagne et 12 dans six attaques d’inspiration djihadiste.

Europol a noté que toutes les attaques djihadistes ont été menées par des acteurs isolés, bien que certains aient été en contact avec des groupes terroristes.

Le rapport indique que l’utilisation d’explosifs dans les attaques terroristes a diminué, probablement à cause des confinements provoqués par la COVID-19, qui ont mené à l’interdiction de grands rassemblements. Une attaque à la bombe a été déjouée par les autorités.