Des fêtards affrontent la police lors d’un «rave» interdit en France

PARIS — Un individu âgé de 22 ans a eu la main arrachée et plusieurs autres personnes ont été blessées lors d’une confrontation avec les forces de l’ordre qui tentaient de mettre fin à une fête non autorisée dans l’ouest de la France, ont indiqué les autorités, samedi.

Les tensions étaient vives dans un champ situé près de la ville de Redon, en Bretagne, deux jours avant la levée du couvre-feu en France, mis en place il y a plus de huit mois pour combattre la pandémie de COVID-19.

La présence policière a alimenté la frustration des quelque 1500 jeunes fêtards, réunis pour saluer la mémoire d’un jeune homme mort noyé dans la Loire, près de Nantes, lors de la Fête de la musique, il y a deux ans.

Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes à plusieurs reprises tout en chargeant les fêtards qui leur lançaient des boules de métal, des cocktails Molotov et autres projectiles, selon des vidéos diffusés sur les réseaux sociaux et le préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier.

Les autorités locales avaient interdit le déroulement de l’événement.

M. Berthier a accusé les fêtards d’avoir fait preuve d’une violence «extrême et inexcusable». Plus de sept heures ont été nécessaires pour permettre à la police de disperser la foule. Des opérations d’évacuation étaient toujours en cours, samedi matin, a-t-il indiqué.

Le préfet a dit qu’une enquête était en cours sur cette émeute, notamment sur comment un jeune homme a pu se faire arracher une main. Le chef régional de la gendarmerie, Pierre Sauvregrain, a soutenu à la chaîne de radio France-Info, que le blessé avait peut-être ramassé un objet qui a explosé, sans donner plus de précision.