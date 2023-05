Les incendies de forêt dans le sud-ouest du N.-B. ne sont pas encore maîtrisés

BOCABEC, N.-B. — Des feux de forêt qui ont forcé des centaines d’évacuations et détruit une maison dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick ne sont toujours pas circonscrits lundi après-midi, bien que les responsables espèrent un revirement prochain de la situation.

Sept bombardiers d’eau sont à l’œuvre pour tenter de maîtriser les incendies qui font rage près des villes de Bocabec et de Chamcook, tandis que des équipes de 13 services d’incendie différents de la région attaquent les flammes depuis le sol, explique Kevin Thériault, chef du service d’incendie de Saint Andrews. Les flammes ont cessé de se propager vers le haut des arbres et demeurent plutôt près du sol, ajoute-t-il.

Les équipes espèrent maîtriser le feu plus tard lundi ou mardi, précise M. Theriault aux journalistes, ajoutant qu’«il s’agira d’une lutte longue et fastidieuse pour tous les points chauds».

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, affirme qu’il s’agit «d’une situation très extrême», ajoutant que la province a connu un nombre «sans précédent» d’incendies jusqu’à présent cette année.

M. Theriault rappelle qu’un appel a été reçu dimanche vers 13 h 30 concernant l’incendie d’un véhicule tout-terrain à Chamcook. À leur arrivée, les pompiers ont trouvé le VTT en feu et les flammes se propageant dans les bois. Le temps sec et les vents de la nuit ont contribué à la propagation rapide des flammes, pour former plusieurs foyers d’incendie.

«Le feu s’est déplacé trop vite pour être maîtrisé, et nous nous sommes retrouvés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec des feux de forêt majeurs sur les bras, à Chamcook et Bocabec», dit M. Thériault. Il estime que le feu couvrait environ deux kilomètres carrés lundi matin.

Le maire de Saint Andrews, Brad Henderson, a déclaré plus tôt lundi que les autorités avaient évacué environ 400 maisons, mais M. Theriault dit que ce chiffre se situe probablement entre 250 et 300. Le chef des pompiers précise que les évacués ne pourront pas rentrer chez eux lundi soir, mais il espère qu’ils le pourront mardi.

Le feu a détruit une maison, mais les personnes et les animaux qui y vivaient sont en sécurité. Il y avait d’autres maisons qui ont été encerclées par les flammes, mais les équipes ont pu les sauver, dit-il.

L’aréna de Saint Andrews fait office de centre d’urgence pour ceux qui ont besoin de nourriture, d’un abri ou d’un endroit pour recharger leur téléphone.

Il y a 13 feux en cours au Nouveau-Brunswick lundi, selon le bulletin d’alerte. De plus, tout brûlage est interdit dans l’ensemble de la province.