Des fonctionnaires fédéraux juifs créent un réseau pour lutter contre l’antisémitisme

OTTAWA — Des fonctionnaires juifs ont rencontré l’envoyé spécial du Canada pour la lutte contre l’antisémitisme, afin d’obtenir son aide pour lutter contre les abus et les insultes visant les juifs au sein de la fonction publique fédérale.

Les fonctionnaires ont formé un réseau de soutien pour fournir un «espace sécuritaire» où ils peuvent partager leurs expériences sur l’antisémitisme et changer la culture.

Ils ont rencontré mardi Irwin Cotler, l’envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme. Certains participants ont exprimé la crainte que la haine contre les juifs ne soit diluée dans la lutte plus large du gouvernement contre la discrimination et le racisme au sein de la fonction publique.

Artur Wilczynski, ancien ambassadeur du Canada en Norvège, a déclaré que c’était la première fois en 30 ans de service public que des fonctionnaires juifs formaient un tel groupe, qui s’est réuni pour la première fois pendant Hanoukka ce mois-ci.

Il a ajouté que tandis que des ministères et agences – y compris la sienne – prennent l’antisémitisme au sérieux, certains fonctionnaires sont restés «sourds aux expériences de leurs collègues juifs».

Le réseau juif de la fonction publique, fondé par le fonctionnaire Jonathon Greenberg, a été reçu en décembre par le Bureau du Conseil privé. Le regroupement souhaite que la formation sur l’inclusivité et la diversité dans tous les ministères inclue précisément l’antisémitisme. Le réseau a indiqué que le Conseil privé était réceptif à ses préoccupations.

«Appel à l’action»

Kayla Estrin, fonctionnaire fédérale depuis 30 ans, a déclaré que l’antisémitisme avait causé «du stress et de l’anxiété» chez plusieurs fonctionnaires. Elle a expliqué que le réseau avait été fondé parce que l’antisémitisme, y compris les moqueries désinvoltes au travail et les sous-entendus au bureau, préoccupait de nombreux fonctionnaires juifs.

«Cela se fait beaucoup sentir maintenant», a-t-elle déclaré. «Il y a beaucoup de conversations sur la diversité et l’inclusion, mais l’antisémitisme semble être absent de cette discussion. Nous voulons simplement nous assurer que nous faisons partie de ce dialogue et sensibiliser à l’antisémitisme.»

Le réseau veut s’assurer que les employés juifs ne soient pas exclus de l’«Appel à l’action en faveur de la lutte contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion dans la fonction publique fédérale», publié par Ian Shugart, greffier du Conseil privé et grand patron de la fonction publique fédérale.

Irwin Cotler, un ancien ministre libéral de la Justice, a déclaré qu’il était préoccupé par une vague croissante de haine contre les juifs et qu’il chercherait à inclure l’antisémitisme non seulement dans l’«appel à l’action», mais aussi dans toutes les stratégies gouvernementales qui visent à lutter contre le racisme et la discrimination.

«J’aimerais voir une référence expresse à l’antisémitisme et à son importance. Si nous n’incluons pas l’antisémitisme, cela le relègue au rang de sujet non préoccupant, alors que nous assistons à une montée alarmante», a-t-il dit. «Ce qui se passe, c’est que l’antisémitisme est de plus en plus banalisé, avec une absence d’indignation lorsqu’il se produit.»

«Pire que l’homophobie»

Le Conseil du Trésor du Canada, qui est responsable des fonctionnaires fédéraux, a déclaré que «le travail d’éradication des préjugés, des obstacles et de la discrimination, qui se sont enracinés au fil des générations, exige un effort continu et incessant».

Ce ministère assure qu’il engage le dialogue avec des employés juifs ainsi qu’avec d’autres réseaux d’employés en quête d’équité. Dans un communiqué, il soutient que son Centre sur la diversité et l’inclusion a pour «mandat de s’attaquer aux obstacles et aux défis d’un lieu de travail diversifié et inclusif et de prévenir la discrimination pour tous les groupes en quête d’équité, y compris les minorités religieuses».

La fonction publique a également été confrontée à des allégations de racisme visant les Noirs. Un groupe d’anciens et d’actuels fonctionnaires ont déposé une demande d’action collective, dans laquelle ils allèguent une discrimination systémique dans l’embauche et la promotion.

M. Wilczynski, sous-ministre adjoint et conseiller principal pour les personnes, l’équité et l’inclusion au Centre de la sécurité des télécommunications, soutient qu’il a connu, en tant qu’homme juif et homosexuel, plus d’antisémitisme que d’homophobie au cours de sa vie, y compris au travail.

«Les gens ne comprennent pas à quel point l’antisémitisme s’est répandu dans la société, y compris dans la fonction publique», dit-il.

M. Wilczynski s’est dit très encouragé par le fait que le gouvernement consacre autant d’énergie et de ressources à l’inclusion et la diversité. Mais le gouvernement devrait aussi s’assurer qu’il est «engagé à créer un espace sûr pour tous ses employés, y compris le personnel musulman, juif, noir et autochtone», selon lui.

«Pas une priorité»

Doree Kovalio, membre du comité directeur du réseau de la fonction publique juive, s’est également félicitée de ces formations sur la diversité et l’inclusion au sein du gouvernement et dans le privé. Mais selon elle, il est devenu «parfaitement évident» pour les fonctionnaires juifs que la reconnaissance et la lutte contre l’antisémitisme n’étaient pas une priorité dans ces ateliers et ces initiatives.

L’ancien député du Bloc québécois Richard Marceau, du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, trouve très troublant que des fonctionnaires juifs soient contraints de créer pour la première fois une association afin de lutter contre l’antisémitisme. «Je les félicite d’avoir combattu l’antisémitisme au sein du plus important employeur du Canada. Ça montre que l’antisémitisme est devenu courant au Canada», a-t-il dit.

Le député conservateur Marty Morantz s’est dit heureux que les fonctionnaires juifs puissent se réunir pour se soutenir mutuellement contre l’antisémitisme qui, selon lui, est «omniprésent».