Des fonctionnaires noirs déposent une plainte contre le gouvernement fédéral à l’ONU

OTTAWA — Un groupe de fonctionnaires noirs dépose une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, accusant le gouvernement fédéral de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, et Amnistie internationale Canada appuient cette dernière action des travailleurs qui avaient aussi déposé une action collective contre le gouvernement fédéral en 2020, alléguant une discrimination systémique dans la façon dont il embauche et accorde des promotions aux fonctionnaires.

La poursuite intentée devant la Cour fédérale au nom de plus de 45 000 fonctionnaires noirs allègue qu’on leur a renié des opportunités et des avantages accordés à d’autres à cause de leur appartenance ethnique depuis les années 1970.

La déclaration indique que l’action collective demande des dommages-intérêts pour indemniser les fonctionnaires noirs pour les difficultés mentales et économiques auxquelles ils ont été confrontés.

Les travailleurs demandent également un plan pour enfin diversifier la main-d’œuvre fédérale et supprimer les obstacles que même les lois sur l’équité en matière d’emploi n’ont pas réussi à éliminer.

Ils disent que la décision de porter la question devant l’organisme international des droits de l’homme est due au fait que le gouvernement fédéral crée délibérément des retards dans le processus judiciaire.