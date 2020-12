Des fonctionnaires noirs intentent une action collective contre le fédéral

OTTAWA — Un groupe de fonctionnaires noirs intente une action collective contre le gouvernement fédéral, alléguant avoir fait l’objet de discrimination systémique dans les embauches et les promotions depuis près d’une cinquantaine d’années.

La demande d’autorisation d’exercer un recours collectif déposée cette semaine devant la Cour fédérale, qui n’a pas encore été validée par le tribunal, affirme que quelque 30 000 fonctionnaires noirs, anciens et actuels, ont perdu «des occasions et des avantages» à cause de leur ethnicité depuis les années 1970.

La demande introductive d’instance réclame 900 millions $ en dommages-intérêts afin d’indemniser les fonctionnaires noirs pour les difficultés mentales et économiques auxquelles ils ont été confrontés. La poursuite demande également un plan de diversification de la main-d’œuvre fédérale.

Aucun tribunal ne s’est encore prononcé sur la validité des allégations contenues dans la demande. Le Conseil du Trésor a indiqué qu’il ne pouvait commenter la poursuite pour le moment.

L’avocate Courtney Betty a expliqué que les plaignants espèrent que leur action en justice garantira que d’autres n’auront pas à subir les mêmes difficultés qu’eux au cours de leur carrière dans la fonction publique fédérale.