Des formations pour mieux intégrer des catégories de travailleurs sous-représentés

MONTRÉAL — Des employeurs vont pouvoir bénéficier, dans les prochaines semaines, d’une formation pour améliorer l’intégration en emploi de catégories de personnes sous-représentées.

Le ministère de l’Emploi vient en effet d’octroyer une subvention à cette fin de 672 000 $ au Conseil du patronat du Québec.

Le CPQ pourra ainsi offrir des formations touchant l’intégration de membres des Premières Nations, de personnes issues de l’immigration, ayant un handicap ou avec une diversité de genre.

Ces premières formations devraient débuter en août et elles seront disponibles à la fois en personne ou virtuellement, a précisé en entrevue jeudi Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat.

Ces formations s’adresseront tant aux petites et moyennes entreprises qu’aux plus grandes qui ont déjà un gestionnaire en charge des questions d’équité, diversité et inclusion, a-t-il ajouté.

Le but de ces formations est d’élargir les bassins de main-d’oeuvre, dans un contexte de pénurie de travailleurs dans plusieurs secteurs d’activité. Plusieurs employeurs sont intéressés à agir en la matière, mais ne savent pas toujours comment s’y prendre, a expliqué M. Blackburn.

«C’est effectivement quelque chose dont on entend souvent parler dans les différents médias, mais malheureusement, ce n’est pas quelque chose qui est nécessairement inné dans chacune des organisations. Alors, dans le contexte dans lequel on se retrouve — de graves pénuries de main-d’oeuvre qui affectent toutes les entreprises — comment on peut faire pour rejoindre les groupes qui sont un peu plus éloignés du marché du travail?» résume M. Blackburn.

Le CPQ espère pouvoir toucher 200 participants avec ces formations ou «le plus grand nombre possible».

«Ce qu’on essaie de faire avec le travail qu’on est en train de mettre en place, avec la démarche, c’est de s’assurer qu’on puisse sensibiliser des entreprises qui le sont déjà de la bonne façon de le faire et sensibiliser l’écosystème et les entreprises qui ne le sont pas encore, mais peut-être ouvertes à le faire, à la réalité dans laquelle on est», a résumé M. Blackburn.

Il souhaite que ces formations ne constituent qu’une première étape et que d’autres suivent dans les prochaines années.

«Ça fait partie de mes priorités que de faciliter l’intégration des personnes plus éloignées du marché du travail et cette annonce est un pas de plus dans cette direction. De plus en plus d’entreprises sont des modèles d’inclusivité et il faut continuer nos efforts pour soutenir celles qui emboîtent le pas», a commenté de son côté la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain.