Des frappes tuent et blessent des civils et des journalistes en Ukraine

KYÏV, Ukraine — Une frappe de drone ukrainienne a provoqué, samedi, une explosion massive dans un dépôt de munitions en Crimée, forçant l’évacuation des maisons voisines lors de la dernière attaque depuis que Moscou. Elle survient au milieu des efforts acharnés de Kyiv pour reprendre les territoires occupés par les forces russes.

D’énormes panaches de fumée noire ont été observés dans le ciel de la Crimée à la suite de cette attaque. Elle est survenue cinq jours après que l’Ukraine eut endommagé un pont clé qui relie la Russie à la péninsule qu’elle a illégalement annexée en 2014, et après que Moscou eut suspendu un accord permettant à l’Ukraine d’exporter en toute sécurité son grain par la mer Noire.

Sergueï Aksionov, le gouverneur de la Crimée nommé par le Kremlin, a déclaré dans une publication sur le réseau social Telegram que la frappe ne semblait pas avoir fait de victime. Les autorités ont évacué les civils dans un rayon de cinq kilomètres des lieux de l’explosion.

L’armée ukrainienne s’est attribué le mérite de la frappe, affirmant qu’elle avait détruit un dépôt pétrolier et des entrepôts militaires russes à Oktyabrske, dans la région de Krasnohvardiïskeen, en Crimée, mais sans préciser les armes utilisées.

Une chaîne d’information de Crimée a publié, samedi, des vidéos montrant des panaches de fumée s’élevant au-dessus des toits et des champs près d’Oktyabrske, une petite localité située à côté d’un dépôt de pétrole et d’un petit aéroport militaire, alors que de fortes explosions grondaient en arrière-plan. Dans une vidéo, on peut entendre un homme dire que les bruits de fumée et d’explosion semblaient provenir de la direction de l’aéroport.

La frappe a eu lieu lors d’une semaine au cours de laquelle l’Ukraine a attaqué le pont de Kertch, et la Russie, dans ce qu’elle a décrit comme des «représailles» pour l’attaque du pont, a bombardé les villes portuaires du sud de l’Ukraine, endommageant des infrastructures essentielles, notamment des terminaux céréaliers et pétroliers.

L’Ukraine a également attaqué le pont en octobre, lorsqu’un camion piégé a fait exploser deux de ses sections, ce qui a pris des mois à réparer. Moscou a dénoncé cet assaut comme un acte de terrorisme et a riposté en bombardant les infrastructures civiles de l’Ukraine, ciblant le réseau électrique du pays pendant l’hiver.

Le pont de Kertch est un symbole évident des revendications de Moscou sur la Crimée et un lien terrestre essentiel avec la péninsule. Le pont de 3,6 milliards de dollars et de 19 kilomètres est le plus long d’Europe. Il est crucial pour les opérations militaires de la Russie dans le sud de l’Ukraine.

Alors que de violents combats se poursuivent dans la tentative de l’Ukraine de reprendre du territoire à la Russie, les bombardements russes ont tué au moins deux civils et en ont blessé quatre autres samedi, ont rapporté des responsables ukrainiens. Une femme de 52 ans est décédée à Kupiansk, une ville du nord-est de la région de Kharkiv, tandis qu’une autre personne a été tuée lors d’une attaque russe transfrontalière contre un village de l’oblast voisin de Soumy.

Plus tôt samedi, des responsables ukrainiens ont rapporté que les attaques russes contre 11 régions du pays, vendredi et dans la nuit, avaient tué au moins huit civils et en avaient blessé d’autres.

Les armes à sous-munitions, qui s’ouvrent en l’air et libèrent de multiples petites bombes, sont interdites par plus de 100 pays en raison de leur menace pour les civils, mais elles ont été largement utilisées par les deux parties à la guerre.

Le Pentagone a déclaré que les armes à sous-munitions que les États-Unis ont récemment données à l’Ukraine donneront à Kyiv les munitions dont il a cruellement besoin pour renforcer sa contre-offensive.