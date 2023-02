Des funérailles privées le 4 mars pour la défunte ministre Nadine Girault

MONTRÉAL — Les funérailles de la défunte ministre Nadine Girault auront lieu le samedi 4 mars prochain.

À la demande de la famille de Mme Girault, les obsèques de cette dernière seront privées. Le tout aura lieu dès 14h au salon Les Espaces Memoria, à Laval.

Les membres du public qui souhaiteraient offrir leurs condoléances sont priés de le faire la veille des funérailles, soit le vendredi 3 mars, entre 14h et 21h. Un registre de condoléances est mis en ligne et accessible au grand public sur le site de Memoria.

Rappelons que Mme Girault est décédée le 12 février dernier, à l’âge de 63 ans, des suites d’un cancer du poumon. La maladie l’avait forcée à s’éloigner de la politique pour une première fois en 2019, moins d’un an après son élection comme députée de Bertrand, dans les Laurentides.

En juillet dernier, la ministre avait annoncé ne pas solliciter de second mandat pour des raisons de santé.

«Le 12 février dernier, notre ex-collègue et amie Nadine Girault est décédée d’un cancer du poumon. Cette nouvelle a ému toute l’Assemblée nationale. Tous ceux qui ont eu la chance de connaître Nadine savent la femme exceptionnelle qu’elle était. Elle a été un modèle pour beaucoup de femmes, d’abord dans le monde des affaires et ensuite en politique. Je veux transmettre mes plus sincères condoléances à son conjoint, Alain, à sa famille et à ses proches. Jamais nous ne t’oublierons Nadine», a déclaré le premier ministre François Legault, dans un communiqué.

Diplômée en administration et gestionnaire de carrière, Mme Girault a travaillé dans le domaine de la finance, notamment à la Banque Royale, à la Banque de Montréal et chez Desjardins. Elle a par ailleurs siégé à plusieurs conseils d’administration avant de faire le saut en politique, en 2018.

D’abord ministre des Relations internationales et de la Francophonie, elle a ensuite dirigé le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration à compter de 2020 à la suite d’un remaniement ministériel.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.