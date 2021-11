Des garderies privées non subventionnées fermées pour la journée

MONTRÉAL — Des garderies privées non subventionnées sont fermées pour une journée par leur propriétaire, mercredi. Des représentants de plusieurs d’entre elles doivent manifester devant le parlement ce midi.

Les garderies privées non subventionnées se plaignent depuis des années d’une situation inéquitable face aux autres services de garde qui ont des places subventionnées.

Avec les dernières augmentations de salaire versées aux travailleuses dans les Centres de la petite enfance et celles qui leur sont offertes dans le cadre de la présente négociation, les garderies privées non subventionnées jugent qu’elles ne peuvent plus suivre et craignent de perdre leur personnel.

La coalition qui les représente demande maintenant un plan de conversion de toutes les garderies privées non subventionnées. Et elle veut une date pour que le processus débute.

En entrevue mercredi, la présidente de la coalition, Marie-Claude Collin, a exprimé son impatience et affirmé que la manifestation de mercredi visait justement à obtenir une date pour le début de la conversion.