Des gardiens autochtones pour préserver la nature et les traditions

OTTAWA — Sur les rives du bras est du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, Iris Catholique et les Ni Hat’ni Dene Native Guardians ont passé plusieurs années à observer la glace prendre de plus en plus de temps à se former chaque hiver.

C’est un autre signe du changement climatique et de l’évolution de l’environnement dans le Nord, et une chose de plus qu’ils surveillent en tant que groupe chargé de conserver à la fois leurs traditions et leurs terres.

«Nous l’appelons ‘Dene Chanie’ et cela signifie qui nous sommes, notre mode de vie», a déclaré Mme Catholique.

Le programme Ni Hat’ni Dene est l’un des 150 programmes différents de gardiens autochtones qui ont fleuri au cours des cinq dernières années.

Les Premières Nations en représentent 120, tandis que les communautés inuites et métisses constituent le reste.

Cette semaine, 250 tuteurs de presque tous les programmes existants se réunissent à Ottawa pour le plus grand rassemblement national à ce jour.

Pour la plupart, il s’agit d’un événement de réseautage et d’une chance de voir ce qui fonctionne ailleurs et comment d’autres groupes ont construit et élargi ce qui, pour beaucoup, sont encore des programmes pilotes sans financement permanent.

Valérie Courtois, directrice générale de l’Indigenous Leadership Initiative qui défend le réseau de programmes de tuteurs indépendants, a déclaré que le nombre de programmes avait quadruplé au cours des cinq dernières années.

Ottawa a initialement fourni un financement de 25 millions de dollars et, en 2021, a augmenté ce financement de 100 millions de dollars sur cinq ans.

Mme Courtois a déclaré que c’était un bon début, mais elle voulait suffisamment de fonds pour que chaque communauté puisse démarrer un programme si elle en voulait un.

«Notre objectif ultime est que chaque Première Nation qui désire un programme de tuteurs puisse bénéficier de ce soutien et le deuxième objectif est que ce financement soit continu et permanent, de la même manière que le financement de la santé et le financement de l’éducation et toutes les autres questions », a-t-elle indiqué.

Les programmes des gardiens sont aussi variés que les terres qu’ils occupent.

Les gardiens Ni’Hat’ni Dene surveillent Thaidene Nëné, une aire protégée autochtone s’étendant sur plus de 26 000 kilomètres carrés, où la forêt boréale se transforme en toundra.

En hiver, les sept gardiens surveillent les déplacements des caribous, surveillent les autres animaux sauvages et aident à piéger et à récolter pour nourrir les résidents de la Première nation Łutsël K’é Dene. L’été, lorsqu’ils embauchent six étudiants pour renforcer leur équipe. Ils surveillent la qualité de l’eau et agissent en tant qu’équipes de recherche et de sauvetage pour les visiteurs, qui reviennent en grand nombre maintenant que le COVID-19 diminue.

À des milliers de kilomètres, au nord de Sault Ste. Marie, en Ontario, le Wahkohtowin Guardian Program enseigne aux jeunes adultes à entailler les bouleaux et à identifier de même qu’à récolter les plantes locales à des fins médicinales.

Cet été, ils travailleront sur le suivi des orignaux en recherchant leurs déchets et en déterminant si les zones où le gouvernement travaille pour protéger les habitats des orignaux ont réellement un sens.

Amberly Quakegesic, responsable du programme Wahkohtowin, a indiqué que le programme met fortement l’accent sur la reconnexion des jeunes à leur terre et à leurs traditions. Chaque printemps, ils embauchent des étudiants de niveau postsecondaire pour travailler tout l’été.

« Nous avions un jeune participant qui n’était jamais allé dans sa communauté, n’avait jamais été sur ses terres visées par un traité et ne connaissait vraiment personne », a-t-elle raconté.

«Et puis, il est allé passer une semaine là-bas et il a rencontré des oncles et a reçu une plume. Il a noué de nombreuses relations solides. Et maintenant, il travaille pour son département des terres et des ressources», a-t-elle poursuivi.

Mme Courtois a souligné que les programmes respectent la connaissance que les peuples autochtones ont de la terre dont ils sont les gardiens depuis des siècles, et cela profite à tous.

Mme Courtois, qui est originaire du Labrador, a déclaré que les gardiens ont aidé les entreprises forestières à garder leur équipement hors des tourbières, par exemple.

C’est aussi un programme, dit-elle, qui fait avancer la réconciliation.