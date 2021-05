OTTAWA — Des groupes de droits civils exhortent Ottawa à se mêler du cas de Hassan Diab, cet universitaire canadien qui constitue le seul présumé suspect d’un attentat à la bombe contre une synagogue à Paris il y a plus de 40 ans.

Cette affaire se trouve maintenant dans les mains du plus haut tribunal de France.

Mercredi, la Cour de cassation, l’équivalent français de la Cour suprême, se penchait sur l’appel de M. Diab contre la décision d’une cour d’appel en France rendue en janvier dernier.

La cour avait infirmé une décision datant de 2018 de deux juges d’instruction antiterroristes qui avaient considéré les preuves insuffisantes pour inculper M. Diab. Ils avaient alors ordonné sa mise en liberté immédiate après plus de trois ans passés dans une prison en France, où il avait été extradé.

L’avocat canadien de M. Diab, Don Bayne, a tenu une conférence de presse aux côtés d’Amnistie internationale, du International Civil Liberties Monitoring Group et du Comité de soutien à Hassan Diab pour mettre en garde contre ce plus récent développement.

Si l’appel des avocats français de M. Diab n’est pas entendu, le procès pourrait se tenir in absentia, à moins que la France ne demande et n’obtienne à nouveau son extradition. Si l’appel est entendu, selon Me Bayne, la Cour de cassation pourrait référer l’affaire de nouveau à la cour d’appel pour un autre procès.

Le plus haut tribunal français doit rendre sa décision dans une semaine, soit le mercredi 19 mai.

À ce moment-là, Roger Clarke, porte-parole du Comité de soutien à Hassan Diab, estime que le gouvernement canadien devra «dire clairement aux autorités françaises que ce qui se passe n’est pas du tout acceptable (…) et de demander en effet que le processus soit abandonné».

Concrètement, les alliés de M. Diab réclament que le premier ministre Justin Trudeau ferme la porte à toute future demande d’extradition de la France à l’endroit de M. Diab et que le ministre de la Justice, David Lametti, réforme la loi canadienne sur l’extradition pour éviter qu’une telle situation se reproduise.

En novembre 2008, la GRC a arrêté M. Diab en réponse à une demande de la France qui le soupçonnait d’être impliqué dans l’attentat à la bombe d’une synagogue parisienne en 1980, rue Copernic, attentat qui a tué quatre personnes et blessé 46 autres.

Après des années devant les tribunaux canadiens, le gouvernement a donné suite à la demande d’extradition de la France. M. Diab, lui, a toujours affirmé qu’il était au Liban en 1980, et non à Paris.

En février 2020, M. Diab a intenté une poursuite contre le gouvernement canadien de 70 millions $ en son nom, celui de sa conjointe et ceux de leurs deux enfants.