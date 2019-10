Des groupes demandent d’interdire les interpellations de routine

MONTRÉAL — Les communautés culturelles de Montréal veulent que soient interdites les interpellations policières de routine sur la voie publique.

Une coalition d’organismes représentant plusieurs communautés culturelles demandera d’abord à la Ville de Montréal d’instaurer un moratoire immédiat sur les interceptions de routine de citoyens sur la rue.

La demande survient après que le Service de police de Montréal eut rendu public un rapport démontrant que les personnes racisées sont beaucoup plus susceptibles d’être ciblées ainsi par les policiers. Par exemple, les femmes autochtones ont 11 fois plus de risques d’être interpellées par les policiers que les Blancs; les Noirs, 4,2 fois plus de risques; et les personnes arabes, deux fois plus.

Les organismes font valoir que l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont légiféré pour interdire cette pratique après que des juges dans les deux provinces eurent conclu que de telles interceptions étaient illégales.

La demande de moratoire sera portée par le conseiller Marvin Rotrand, dont la motion invitera aussi le conseil municipal à demander à Québec d’imposer une telle interdiction à travers la province.