Des groupes dénoncent des candidats «anti-trans» aux élections scolaires au pays

Des groupes de défense des droits et libertés affirment qu’un nombre élevé de candidats au poste de conseillers scolaires dans plusieurs provinces au Canada adhèrent à un discours transphobe ou à d’autres messages discriminatoires ciblant la communauté LGBTQ+.

Des groupes comme le Canadian Anti-Hate Network (CAHN) disent que c’est une préoccupation croissante à l’échelle nationale alors que des élections scolaires ont lieu dans plusieurs provinces. Une coalition de groupes à Ottawa a cité des candidats spécifiques qui, selon eux, mettront probablement en danger les droits et la sécurité des élèves transgenres s’ils sont élus.

Hazel Woodrow, du CAHN, dit remarquer des efforts plus vocaux et coordonnés parmi les candidats qui s’opposent aux politiques conçues pour rendre les écoles plus inclusives pour les enfants transgenres.

Elle soutient que même si les conseillers élus ne peuvent pas modifier le programme, en établissant les budgets et les politiques du conseil, ils sont toujours en mesure d’influencer l’environnement scolaire, en particulier pour les élèves marginalisés.

Certains candidats pointés du doigt par les groupes se disent préoccupés par la manière dont les questions de genre sont gérées dans les écoles, ainsi que par les effets sur le bien-être des élèves.

Les élections des conseillers scolaires de l’Ontario auront lieu lundi, le Manitoba votera mercredi et les élections en Colombie-Britannique se dérouleront le 15 octobre.