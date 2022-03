Des groupes dénoncent le traitement réservé à des réfugiés égyptiens au Canada

OTTAWA — Des dizaines d’organisations musulmanes canadiennes exhortent Ottawa à intervenir au nom des demandeurs d’asile égyptiens à Vancouver.

Le Conseil canadien des affaires publiques musulmanes a mentionné que la demande d’asile d’Abdelrahman Elmady a été rejetée à Vancouver après que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l’a qualifié de «menace pour la sécurité», en raison de ses liens avec le Parti de la liberté et de la justice dans son pays d’origine.

Le conseil affirme qu’il a été considéré comme un risque pour la sécurité en raison du lien du parti avec les Frères musulmans, bien qu’aucun des deux groupes ne soit répertorié comme une entité terroriste au Canada.

M. Elmady faisait partie des millions d’Égyptiens qui sont descendus dans la rue lors du soulèvement de 2011 connu sous le nom de Printemps arabe pour protester contre le président de l’époque, Hosni Moubarak, et exiger la démocratie.

Le Parti de la liberté et de la justice est arrivé au pouvoir aux élections de 2012, un an après la démission du président Moubarak.

En 2013, le chef de l’armée égyptienne a pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire contre le gouvernement élu du Parti de la liberté et de la justice.

Depuis lors, le gouvernement a arrêté des milliers de membres du parti et de partisans des Frères musulmans après les avoir qualifiés de «terroristes» dans une campagne qu’Amnistie internationale a décrite comme une «tentative impitoyable d’écraser la dissidence».

M. Elmady a expliqué que la campagne contre son parti l’avait forcé à fuir l’Égypte pour l’Arabie saoudite avant d’atterrir finalement au Canada en 2017.

«Je fais maintenant face à une expulsion par l’ASFC vers l’Égypte où je serai persécuté», a-t-il témoigné dans un communiqué lundi, ajoutant qu’il n’était pas le seul à risque.

Le conseil, qui sert de groupe de pression en partenariat avec d’autres associations musulmanes canadiennes, affirme qu’au moins quatre autres familles font face à un sort similaire à Vancouver en raison de leurs liens avec le parti.

Entre 2015 et 2021, le Canada a reçu plus de 3900 demandes d’asile de l’Égypte et en a accepté environ 3100, selon les données de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Le conseil a publié une lettre ouverte aux représentants du gouvernement alléguant que les recommandations des agents de l’ASFC de Vancouver sont fondées sur des préjugés individuels et l’islamophobie, et ne sont pas conformes aux décisions de l’agence ailleurs au pays.

La lettre est signée par 12 organisations nationales et 28 organisations régionales. Elles réclament une aide immédiate pour ceux dont les demandes ont été refusées et veulent que les responsables donnent des instructions préventives aux responsables de l’ASFC à Vancouver afin qu’ils aillent de l’avant avec des demandes de protection similaires.

«Je pense que nous ne pouvons pas dissocier cela d’années, voire de décennies, de préjugés contre les musulmans et les organisations musulmanes ainsi que contre les gouvernements musulmans», a déclaré lundi Sarah Mushtaq, porte-parole du Conseil canadien des affaires publiques musulmanes.

Bien que les agents de l’ASFC ont agi dans le cadre de leur compétence, Mme Mushtaq a déclaré qu’ils jouissaient d’un pouvoir discrétionnaire et que les stéréotypes et les préjugés ont pu influencer leurs décisions.

Le gouvernement libéral a déposé deux projets de loi qui assujettiraient l’ASFC au même processus de plainte civile qui s’applique à la Gendarmerie royale du Canada, mais les projets de loi sont morts au feuilleton avant de franchir les étapes législatives au Parlement.

L’ASFC et le ministre de la Sécurité publique n’ont pas immédiatement répondu à une demande pour commenter la situation.

— Avec les informations de Maan Alhmidi