Des groupes d’étudiants réclament des campus plus sécuritaires en Ontario

Des associations étudiantes de l’Ontario demandent au gouvernement provincial d’en faire plus pour lutter contre la violence fondée sur le sexe sur les campus à la suite d’une triple attaque au couteau à l’Université de Waterloo. Un drame qui, selon la police, était motivé par la haine.

Les dirigeants de l’association des étudiants de premier cycle de l’Université de Waterloo et de l’Ontario Undergraduate Student Alliance demandent que la province ordonne aux universités de procéder à une évaluation annuelle de la sécurité de leurs campus et de créer un programme de formation tenant compte des traumatismes pouvant avoir été vécus par des victimes, entre autres recommandations.

Un professeur de l’Université de Waterloo et deux étudiants ont été hospitalisés après avoir été poignardés, à la fin juin, pendant un cours d’études sur le genre. La police allègue qu’il s’agissait d’un acte planifié et motivé par la haine liée à l’expression de genre et à l’identité de genre.

Katie Traynor, vice-présidente de la Waterloo Undergraduate Student Association, salue la réaction de l’université jusqu’à présent, mais affirme que d’autres actions doivent être entreprises.

Elle dit que cela implique notamment de communiquer et d’interagir régulièrement avec des étudiants et des groupes qui amplifient la voix des personnes marginalisées.

Le président et le doyen de l’université ont organisé lundi des rencontres pour le personnel et les étudiants afin d’entendre leurs préoccupations dans la foulée de l’attaque.

Le gouvernement de l’Ontario n’a pas immédiatement répondu à une demande pour commenter les requêtes des groupes d’étudiants lundi après-midi.