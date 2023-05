Des groupes souhaitent un accord commercial entre le Canada et l’Inde

OTTAWA — Le Conseil canadien des affaires espère que la prochaine visite du ministre du Commerce de l’Inde ouvrira enfin la voie à un accord commercial entre les deux pays.

Ce traité fait l’objet de négociations depuis plus d’une décennie. Les récentes négociations ont porté sur une possible entente limitée à certains secteurs, plutôt qu’un accord global.

Le ministre indien Piyush Goyal devrait rencontrer lundi son homologue canadienne, Mary Ng, à Ottawa.

Le président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, Goldy Hyder, dit que le Canada et l’Inde devraient démontrer la capacité des démocraties de travailler en collaboration. Il espère que le gouvernement canadien signera une entente en septembre lorsque le premier ministre Justin Trudeau se rendra à New Delhi pour participer au sommet du G20.

La Fondation Asie Pacifique du Canada croit que le Canada peut bénéficier de l’accroissement démographique de l’Inde en y vendant des produits chimiques, miniers et forestiers. Selon elle, un accord commercial entre les deux pays permettrait à l’économie canadienne d’être moins vulnérable aux aléas des relations entre les États-Unis et la Chine.

Toutefois, un tel accord pourrait provoquer les cris d’orfraie des groupes de défense des droits qui s’inquiètent du sort des minorités en Inde.

Selon le Human Rights Watch, l’Inde, sous l’actuel gouvernement indien dirigé par Narendra Modi, «a sérieusement régressé au chapitre des droits de la personne et des protections constitutionnelles». Le NPD a même demandé au gouvernement libéral de limiter sa participation aux activités du prochain G20.