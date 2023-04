Des groupes veulent sauver un édifice d’importance pour le peuple acadien en N.-É.

HALIFAX — Deux organismes acadiens tentent de sauver une grande église catholique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

La Nation Prospère Acadie et la Société Héritage Saint-Bernard ont lancé une campagne de financement visant à recueillir 2,5 millions $ pour l’église Saint-Bernard d’ici le 23 mai.

Situé au sud-ouest de Digby, en Nouvelle-Écosse, l’édifice de 1300 mètres carrés qui a ouvert ses portes en 1942 a besoin de plusieurs millions de dollars pour être rénové.

Si la collecte de fonds est couronnée de succès, l’argent servira à refaire en métal la toiture centrale de l’édifice, qui est décrit comme une «mini-cathédrale».

Les fonds serviront également à améliorer le système de chauffage et à réparer les dégâts causés par l’eau, dans le but de sauver l’église à temps pour le Congrès mondial acadien de 2024.

Nation Prospère a accepté la responsabilité de devenir propriétaire de l’église après que son offre d’achat ait été acceptée par le diocèse d’Halifax-Yarmouth.

L’offre est conditionnelle à ce que le groupe recueille les 2,5 millions $ d’ici la fin du mois de mai.

«Ce majestueux bâtiment en pierre de granit se dresse fièrement dans le paysage local depuis plus de 80 ans et il nous incombe à tous, héritiers de ce fier patrimoine, de le sauvegarder aujourd’hui, a déclaré dans un communiqué Michel Cyr, président du conseil d’administration de Nation Prospère. C’est le plus grand hommage que l’on puisse rendre au peuple acadien de Nouvelle-Écosse que de vouloir réussir ce projet.»

Nation Prospère Acadie est un organisme de bienfaisance créé en 2018 pour aider à protéger le patrimoine acadien au Canada atlantique. L’année dernière, son comité consultatif sur le patrimoine a désigné l’église Saint-Bernard et l’église Sainte-Marie — un bâtiment en bois emblématique situé à Church Point, en Nouvelle-Écosse — comme des lieux d’importance nationale pour le peuple acadien.