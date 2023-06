Des hausses de salaire supplémentaires en santé accordées par un arbitre en Ontario

TORONTO — Les travailleurs des hôpitaux de l’Ontario doivent obtenir des augmentations de salaire supplémentaires sur deux ans, selon ce que stipule la dernière d’une série de décisions arbitrales rendues depuis que la loi de restriction des salaires de la province a été jugée inconstitutionnelle.

Un arbitre a accordé 3,75 % pour l’année dernière et 2,5 % pour cette année aux travailleurs hospitaliers tels que les aides diététiques, les préposés aux services de soutien à la personne et les infirmières auxiliaires autorisées, en plus du 1 % par an qu’ils ont reçu en vertu de la loi connue sous le nom de projet de loi 124.

Cette loi de 2019 limitait les augmentations de salaire des travailleurs du secteur public à 1 % par an pendant trois ans, mais a été déclarée inconstitutionnelle à la fin de l’année dernière par un tribunal ontarien.

Le gouvernement a interjeté appel de cette décision, avec des audiences prévues plus tard ce mois-ci, mais entre-temps, le Syndicat canadien de la fonction publique et le syndicat SEIU Healthcare sont les derniers de ceux touchés par la loi à avoir plaidé avec succès en arbitrage pour plus d’argent.

L’arbitre William Kaplan a déclaré dans une décision cette semaine que les meilleurs comparateurs pour les augmentations de salaire qui auraient été librement négociées collectivement au cours de la période 2022 et 2023 sont les hausses de 4,75 % et 3,5 %, respectivement, que les travailleurs de l’électricité de l’Ontario et les employés de la fonction publique fédérale ont obtenues.

M. Kaplan a également accordé un supplément de 2 $ au taux horaire prédominant pour les infirmières auxiliaires autorisées et des augmentations aux primes de quart et de fin de semaine ainsi que certains avantages. Les infirmières autorisées, qui ont obtenu des augmentations de salaire dans une décision distincte, n’ont pas été incluses dans la dernière décision d’arbitrage.

Les augmentations de rémunération devraient aider à résoudre la «crise» de recrutement et de rétention dans les hôpitaux de l’Ontario, a écrit l’arbitre.