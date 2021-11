Des hélicoptères sauvent plus de 250 automobilistes, 50 autres demeurent coincés

AGASSIZ, C.-B. — Les équipes de sauvetage passeront la journée de mardi à rechercher des personnes qui pourraient avoir été piégées dans des débris provenant de coulées de boue sur une autoroute de la Colombie-Britannique, après que des hélicoptères aient réussi à évacuer 275 personnes d’un site de glissement sur l’autoroute 7.

Le ministre de la Sécurité publique de la province Mike Farnworth a assuré que les familles dans l’attente d’informations sur les secours de leurs proches doivent savoir que les équipes travaillent d’arrache-pied dans des conditions météorologiques difficiles pour évacuer en toute sécurité les personnes restantes.

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles ont entraîné la fermeture d’autoroutes, submergé des rivières et des ruisseaux et provoqué la panne de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Merritt, ce qui a forcé l’évacuation de 7000 habitants.

Plus de vingt centres d’urgence ont été mis sur pied afin d’aider à héberger les personnes bloquées.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que le gouvernement fédéral était prêt à aider les Britanno-Colombiens touchés par les inondations et les conditions météorologiques extrêmes, et a exhorté les gens de rester en sécurité.

Aucun décès n’a été signalé.