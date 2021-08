Des hommes noirs exécutés en 1951 pour viol graciés à titre posthume

RICHMOND, Va. — Le gouverneur de Virginie Ralph Northam a accordé mardi des grâces posthumes à sept hommes noirs qui ont été exécutés en 1951 pour le viol d’une femme blanche, dans une affaire qui a attiré des appels à la clémence du monde entier et a été dénoncée ces dernières années comme un exemple de disparité raciale dans l’application de la peine de mort.

M. Northam a annoncé les grâces après avoir rencontré une douzaine de descendants des hommes et leurs avocats. Des cris et des sanglots ont pu être entendus de certains des descendants après l’annonce de M. Northam.

Les «Sept de Martinsville», comme les hommes ont été appelés, ont tous été reconnus coupables d’avoir violé Ruby Stroud Floyd, une femme blanche âgée de 32 ans qui s’était rendue dans un quartier à prédominance noire de Martinsville, en Virginie, le 8 janvier 1949, pour collecter de l’argent après avoir vendu des vêtements.

Quatre des hommes ont été exécutés sur une chaise électrique en Virginie le 2 février 1951. Trois jours plus tard, les trois autres ont également été électrocutés. Ils ont tous été jugés par des jurys entièrement blancs. Il s’agissait du plus grand groupe de personnes exécutées pour un crime comportant une seule victime dans l’histoire de la Virginie.

À l’époque, le viol était un crime passible de la peine de mort. Mais M. Northam a déclaré mardi que la peine de mort pour viol était appliquée presque exclusivement aux Noirs. De 1908 – lorsque la Virginie a commencé à utiliser la chaise électrique – à 1951, les archives de l’État révèlent que les 45 personnes exécutées pour viol étaient noires, a-t-il déclaré. Les grâces ne traitent pas de la culpabilité ou de l’innocence des hommes, mais M. Northam a expliqué qu’elles sont une reconnaissance qu’ils n’ont pas bénéficié d’une procédure régulière et ont reçu une «condamnation à mort raciale qui n’est pas appliquée de la même manière aux accusés blancs».

«Ces hommes ont été exécutés parce qu’ils étaient noirs, et c’est injuste», a résumé M. Northam.

«Leur peine ne correspondait pas au crime. Ils n’auraient pas dû être exécutés», a-t-il ajouté.

Les sept hommes ont été reconnus coupables et condamnés à mort en l’espace de huit jours. M. Northam a déclaré que certains des accusés étaient affaiblis au moment de leur arrestation ou incapables de lire les aveux qu’ils ont signés. Il a déclaré qu’aucun des hommes n’avait un avocat présent pendant son interrogatoire.

Avant leurs exécutions, des manifestants ont fait du piquetage à la Maison-Blanche et le bureau du gouverneur a reçu des lettres du monde entier demandant qu’ils soient graciés.

James Walter Grayson, le fils de Francis DeSales Grayson, l’un des sept hommes, a sangloté bruyamment lorsque le gouverneur Northam a dit aux membres de la famille qu’il accorderait les grâces après les avoir rencontrés mardi. «Merci Jésus. Merci, Seigneur», a-t-il dit en pleurant alors qu’il était embrassé par deux autres descendants des hommes.

M. Grayson a déclaré qu’il était âgé de quatre ans lorsque son père a été exécuté.

«Cela signifie tellement pour moi», a-t-il dit à propos de la grâce.

«Je me souviens du jour même où la police est venue à la porte. Il nous a embrassés et ils l’ont emmené», a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une entrevue après l’annonce.

En décembre, les avocats et les descendants des hommes ont demandé à M. Northam d’accorder des grâces posthumes. Leur pétition ne prétend pas que les hommes étaient innocents, mais affirme que leurs procès étaient inéquitables et que la peine était extrême et injuste.

«Les Martinsville Seven n’ont pas bénéficié d’une procédure régulière adéquate, simplement parce qu’ils étaient noirs; ils ont été condamnés à mort pour un crime pour lequel une personne blanche n’aurait pas été exécutée, simplement parce qu’ils étaient noirs; et ils ont été tués par le Commonwealth, simplement parce qu’ils étaient noirs», ont écrit les militants dans leur lettre à M. Northam.

Les sept hommes, la plupart à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine, étaient: M. Grayson, Frank Hairston Jr.; Howard Lee Hairston; James Luther Hairston; Joe Henry Hampton; Booker Millner; et John Clabon Taylor.

Le gouverneur Northam a désormais accordé un total de 604 grâces depuis son entrée en fonction en 2018, plus que les neuf gouverneurs précédents réunis, a annoncé mardi son administration.

«Il s’agit de corriger des torts, a déclaré M. Northam. Nous méritons tous un système de justice pénale qui soit juste, égal et qui fonctionne bien, peu importe qui vous êtes ou à quoi vous ressemblez», a-t-il déclaré.

En mars, M. Northam, un démocrate, a signé une loi adoptée par la législature contrôlée par les démocrates abolissant la peine de mort dans l’État. Ce fut un changement radical pour la Virginie, un État qui a enregistré le deuxième plus grand nombre d’exécutions aux États-Unis. Le cas des Sept de Martinsville a été cité lors du débat législatif comme un exemple de l’utilisation disproportionnée de la peine de mort contre les personnes noires.