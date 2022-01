Des hôpitaux ontariens exhortent les femmes enceintes à se faire vacciner

Un regroupement d’hôpitaux ontariens exhorte les femmes enceintes à se faire vacciner contre la COVID-19, citant une tendance récente d’hospitalisations de nourrissons en raison de la maladie.

Le Toronto’s Hospital for Sick Children, le McMaster Children’s Hospital, le Children’s Hospital of Eastern Ontario et le Kingston Health Sciences Centre ont fait une déclaration conjointe sur la question.

Ils ont affirmé que six bébés de moins de 12 mois ont été admis dans les établissements de Hamilton et d’Ottawa en raison de la COVID-19 depuis la mi-décembre. Selon eux, tous les nourrissons admis au Children’s Hospital of Eastern Ontario, à Ottawa, avaient des mères non vaccinées.

Les hôpitaux ont expliqué que le système immunitaire des nourrissons a du mal à lutter contre la maladie, en particulier sans les anticorps maternels transférés pendant la grossesse grâce à la vaccination.

Leur déclaration indique que les recherches menées à l’hôpital pour enfants d’Ottawa ont montré que les vaccins ne causent aucun effet indésirable affectant la grossesse. Malgré cela, la couverture vaccinale est restée plus faible chez les femmes enceintes que dans la population générale.