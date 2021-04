Des images dévoilées sur la mort d’un garçon de 13 ans tué par balle par la police

CHICAGO — Les images troublantes d’une caméra corporelle dévoilées jeudi après le tollé public concernant la mort d’un garçon de 13 ans lors d’une intervention policière montrent que le jeune semble laisser tomber une arme de poing et commencer à lever les mains moins d’une seconde avant qu’un officier n’ouvre le feu.

Une image fixe prise de la caméra corporelle instable à vision nocturne de l’agent Eric Stillman montre qu’Adam Toledo ne tenait rien et avait les mains levées lorsque M. Stillman lui a tiré une balle dans la poitrine vers 3 heures du matin le 29 mars. La police, qui répondait à des signalements de coups de feu tirés dans le secteur, affirme que l’adolescent avait une arme de poing sur lui avant la fusillade. Et les images de l’agent Stillman le montrent en train de projeter une lumière sur une arme de poing au sol près d’Adam Toledo après qu’il lui a tiré dessus.

Le dévoilement des images et d’autres documents d’enquête intervient à un moment sensible, avec le procès en cours à Minneapolis de l’ancien policier Derek Chauvin pour la mort de George Floyd et la mort récente d’un autre homme noir, Daunte Wright, lors d’une intervention policière dans l’une des banlieues de cette ville.

Dix-neuf secondes se sont écoulées entre le moment où l’agent Stillman est sorti de sa voiture et le moment où il a tiré sur le jeune Toledo. Ses images en caméra corporelle le montrent en train de poursuivre le jeune à pied dans une allée pendant plusieurs secondes.

Alors que l’adolescent ralentit, M. Stillman crie: «Mains! Mains! Montrez-moi vos mains!»

Dans un long courriel, l’avocat de M. Stillman, Tim Grace, a déclaré qu’Adam Toledo n’avait laissé au policier d’autre choix que de tirer.

Adeena Weiss-Ortiz, une avocate de la famille Toledo, a déclaré aux journalistes après la diffusion des images et d’autres vidéos qu’elles «parlaient d’elles-mêmes».

«S’il avait une arme à feu, il l’a jetée», a-t-elle dit. «L’officier a dit: « Montre-moi tes mains ». Il a obéi. Il s’est retourné.»

Le service de police de Chicago ne divulgue généralement pas les noms des agents impliqués dans des événements du genre si tôt dans une enquête, mais le nom, l’âge et la couleur de peau de M. Stillman — il a 34 ans et il est Blanc — ont été répertoriés dans les rapports d’enquête publiés jeudi.

Mme Weiss-Ortiz a dit qu’elle avait examiné le dossier de M. Stillman, mais n’avait trouvé aucun problème disciplinaire antérieur.

Par Don Babwin et Sara Burnett – The Associated Press