Des images et vidéos montrant la joueuse de tennis Peng Shuai circulent sur Twitter

PÉKIN, Chine — Un employé de la télévision d’état en Chine a publié en ligne des photos de la joueuse de tennis Peng Shuai, dans un nouvel effort pour dissiper les inquiétudes concernant sa disparition, après qu’elle eut accusé un haut dirigeant d’agression sexuelle.

Les photos sont apparues vendredi sur Twitter, qui ne peut pas être vu par la majorité des utilisateurs d’un réseau interner en Chine. L’employé de la station de télé, Shen Shiwei, a écrit que les photos se trouvaient sur son compte WeChat.

Le Parti communiste au pouvoir fait face à des demandes croissantes de vedettes du monde du tennis et du circuit professionnel du sport pour prouver que Peng, triple olympienne et ancienne numéro un au monde en double, est en sécurité et qu’il la laisse parler librement.

Pendant ce temps, le rédacteur en chef d’un journal publié par le parti a déclaré que Peng «se présenterait en public» bientôt.

La controverse est politiquement délicate alors que la capitale chinoise se prépare à organiser les Jeux olympiques d’hiver, en février. Vendredi, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a nié être au courant du tollé suscité par la disparition de Peng.

Âgée de 35 ans, Peng n’a pas été vue en public depuis la publication d’une déclaration sur les réseaux sociaux, plus tôt en novembre. Elle y accusait Zhang Gaoli, un ancien membre du Comité permanent du parti, le cercle restreint du pouvoir, de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles malgré des refus répétés.

Shen travaille pour le China Global Television Network, la branche anglophone de China Central Television, qui s’adresse à un public étranger. Son message sur Twitter est survenu après que le CGTN eut diffusé cette semaine une déclaration qui, selon lui, provenait de Peng et qui a retiré les accusations portées contre Zhang.

Le rédacteur en chef de Global Times, un journal de langue anglaise publié par le Parti communiste, a affirmé sur Twitter qu’il avait confirmé de sources non identifiées que les photos «représentent en effet l’état actuel de Peng Shuai».

«Ces derniers jours, elle est restée chez elle librement et elle ne voulait pas être dérangée, a écrit le rédacteur en chef, Hu Xijin. Elle se présentera en public et participera bientôt à certaines activités.»

Les photos montraient Peng avec un chat gris et tenant une figurine de panda dans ce qui semblait être une maison privée avec des animaux en peluche alignés derrière elle. Il n’y avait aucune indication du moment quand les photos ont été prises.

Steve Simon, le président-directeur général du circuit de la WTA, a réagi samedi à une vidéo prétendant montrer la joueuse de tennis dans un restaurant.

«Je suis heureux de voir les vidéos publiées par les médias d’État chinois qui semblent montrer Peng Shuai dans un restaurant à Pékin. Bien qu’il soit positif de la voir, il reste difficile de savoir si elle est libre et capable de prendre des décisions et d’agir par elle-même, sans coercition ni interférence extérieure. Cette vidéo à elle seule est insuffisante», a insisté Simon.

«Comme je l’ai dit depuis le début, je reste préoccupé par la santé et la sécurité de Peng Shuai et par le fait que l’allégation d’agression sexuelle est censurée et balayée sous le tapis. J’ai été clair sur ce qui doit se passer et notre relation avec la Chine est à la croisée des chemins», a-t-il ajouté.

Simon a menacé de retirer les tournois de la WTA en Chine. Ce nombre s’élève à une douzaine l’année prochaine, dont les Finales de la WTA.