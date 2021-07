Des incendies attisés par des vents violents forcent d’autres évacuations en C.-B.

VANCOUVER — Emergency Management BC, l’agence de coordination d’urgence de la Colombie-Britannique, s’efforce d’étendre son utilisation d’un système d’alerte public pour les catastrophes à grande échelle et potentiellement mortelles, alors que des centaines d’autres résidents ont été forcés de quitter leur domicile en raison d’incendies de forêt.

En Alerte (Alert Ready en anglais) est un système pancanadien qui permet aux représentants du gouvernement d’émettre des alertes de sécurité publique par l’intermédiaire des principales stations de radio et chaînes de télévision, ainsi que des appareils sans fil compatibles.

Pader Brach, directeur exécutif des opérations régionales d’Emergency Management BC, a déclaré que le système était à l’étude pour une variété de dangers, bien qu’il ne puisse pas dire s’il serait en place pour cette saison des feux de forêt.

«Nous savons que les minutes comptent et nous sommes certainement déterminés à faire du système En Alerte une priorité», a déclaré Pader Brach lors d’une conférence de presse.

Le système est déjà utilisé pour les menaces de tsunami et les alertes Amber, mais il n’a pas été utilisé lors du «dôme thermique» en juin au cours duquel le Service des coroners de la Colombie-Britannique a déclaré que le taux de mortalité pour cette période avait triplé.

Pader Brach a déclaré qu’En Alerte compléterait les systèmes existants pour émettre des ordres d’évacuation et d’autres informations d’urgence, mais ne les remplacerait pas.

«Nous voulons nous assurer de bien faire les choses.»

Ian Meier, directeur exécutif du BC Wildfire Service, a déclaré que des vents forts avaient attisé les flammes de plusieurs incendies de forêt jeudi, les faisant croître et provoquant des évacuations supplémentaires.

Les conditions sont extrêmement sèches dans la moitié sud de la province et il n’y a «aucun répit en vue», a-t-il déclaré.

Il avait de meilleures nouvelles pour le nord de la Colombie-Britannique, où selon Ian Meier, des températures plus fraîches et des précipitations avaient permis aux autorités de réaffecter certaines ressources plus au sud.

De l’aide était également en route pour prêter main-forte 3 193 pompiers actuellement sur les lignes de feu, dont 112 personnes en provenance de Québec vendredi, 100 pompiers mexicains attendus en fin de semaine et un nombre indéterminé de militaires déjà en poste dans l’Okanagan.

Parmi les nouvelles zones soumises à des ordres d’évacuation figurait la communauté de Spences Bridge, désormais menacée par le même incendie de forêt qui a détruit il y a trois semaines le village de Lytton au sud en quelques minutes.

Les autorités devaient faire le point jeudi sur la situation qui a forcé jusqu’ici les résidents de plus de 4000 propriétés à évacuer. Parmi les 268 incendies qui défient les pompiers en Colombie-Britannique, celui qui avait détruit le village de Lytton il y a trois semaines menace maintenant la communauté de Spences Bridge.

Un ordre d’évacuation a été donné jeudi par le district régional de Thompson-Nicola pour 169 propriétés. Le district régional de Central Kootenay a ordonné l’évacuation de plus de 170 propriétés sur une bande de 10 kilomètres le long de la rivière Slocan, au nord d’Appledale, près du flanc ouest de l’incendie de Trozzo qui brûle depuis deux semaines.

La société de protection des forêts contre le feu attribue le «comportement agressif» de ce brasier de 26 kilomètres carrés à des vents puissants qui ont également alimenté d’autres grands incendies à proximité. Des ordres d’évacuation ont donc été étendus pour couvrir un total de 356 propriétés — y compris les communautés de Needles et Edgewood, sur le lac Lower Arrow.

Dans l’«intérieur central» de la province, le district régional de Thompson-Nicola a donné des ordres d’évacuation pour plus d’une centaine de propriétés menacées par des incendies de forêt distincts au nord de Kamloops et de Lillooet.

Mais il y avait des nouvelles positives dans le sud de l’Okanagan pour le feu de Nk’Mip, qui a carbonisé plus de 20 kilomètres carrés de brousse. La communauté autochtone d’Osoyoos a partiellement levé un ordre d’évacuation, permettant aux résidents de 176 propriétés de rentrer chez eux, jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère des Forêts indiquait jeudi que 277 incendies brûlaient en Colombie-Britannique et que les résidents de 4351 propriétés étaient visés par un ordre d’évacuation; des milliers d’autres doivent demeurer sur un pied d’alerte.

Pénurie d’eau

La sécheresse et les pénuries d’eau qui affectent la moitié sud de la province aggravent encore une situation dramatique; il y a eu peu de précipitations, voire pas du tout, au cours des cinq dernières semaines et aucun répit n’était en vue.

La pêche en eau douce est déjà interdite dans de nombreuses régions en raison du stress supplémentaire que subissent les poissons, à cause des faibles débits et des températures élevées de l’eau. Le gouvernement a également exhorté les résidents à réduire leur utilisation d’eau.

Des impacts négatifs sont probables sur les personnes, les poissons et les écosystèmes dans plusieurs zones qui sont déjà soumises à des restrictions de niveau de sécheresse 4, sur une échelle de cinq. Les zones touchées comprennent les rivières Salmon, Coldwater et Nicola, dans la région de Thompson-Okanagan, la rivière Kettle, le bassin inférieur du Columbia et le bassin de West Kootenay, ainsi que le bassin est de l’île de Vancouver et les îles Gulf.

Tous les utilisateurs d’eau dans les zones touchées doivent réduire leur consommation dans la mesure du possible et respecter toutes les restrictions locales, exhorte le gouvernement.

Si les objectifs de conservation ne sont pas atteints et que les conditions de sécheresse s’aggravent, des ordonnances de protection temporaires, en vertu de la loi sur l’approvisionnement en eau, pourraient être délivrées aux titulaires de permis d’eau, afin d’éviter des dommages importants ou irréversibles aux écosystèmes aquatiques.

«Le personnel provincial surveille activement la situation et s’efforce d’équilibrer les utilisations de l’eau avec les besoins de l’environnement.»