Des ingénieurs sous pression politique pour autoriser des projets

QUÉBEC — Des ponts reconstruits à l’encontre des recommandations, des murs antibruit qui donnent sur des champs, des ingénieurs contraints d’autoriser des projets en sachant qu’ils contreviennent aux règles environnementales.

Ce sont quelques-unes des «commandes politiques» auxquelles sont soumis régulièrement les ingénieurs à l’emploi de l’État québécois.

La semaine dernière, le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin, avait déploré que ses membres subissent encore des pressions politiques, même plusieurs années après la commission Charbonneau, qui devait pourtant mettre fin aux irrégularités.

Une source proche du dossier a accepté de donner des exemples de «commandes politiques», sous le couvert de l’anonymat, pour se protéger contre des représailles.

Cette source évoque entre autres un vieux pont en très mauvais état et fermé depuis plusieurs années dans une municipalité.

Un autre pont à proximité accueille la circulation, et une étude démontre qu’il n’est pas nécessaire de rebâtir le vieux, mais un élu fait pression et le ministère des Transports (MTQ) reconstruira finalement le vieil ouvrage en plus d’assumer tous les coûts d’entretien.

Autre exemple, une municipalité fait pression pour que le MTQ construise un mur antibruit le long d’un tronçon routier. La route traverse des champs sans habitations, mais la localité veut permettre à des promoteurs de bâtir un quartier là. Or le MTQ est censé construire des ouvrages en fonction des besoins réels, pas des besoins projetés, a rappelé la source.

Appelé à commenter ces informations troublantes, le président de l’APIGQ, Marc-André Martin, a fait savoir que ce genre de commandes arrivent année après année et qu’elles bafouent les recommandations des ingénieurs.

Il a rappelé qu’au bout du compte, ce sont les honnêtes contribuables qui paient pour des ouvrages dont on n’a pas besoin, mais qu’on a construits en raison de pressions politiques.