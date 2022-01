Des inondations font au moins 10 morts à Madagascar

ANTANANARIVO, Madagascar — Les pluies diluviennes qui tombent sur Madagascar ont inondé des portions de la capitale, Antananarivo, faisant au moins dix morts et plus de 12 000 sans-abri, ont indiqué des responsables mercredi.

Face aux pluies qui se poursuivent et à la menace d’un cyclone, les dirigeants de l’île de l’océan Indien ont mis en garde contre d’éventuels glissements de terrain dans la capitale, qui a été construite sur des collines abruptes.

Le président Andry Rajoelina a convoqué une réunion d’urgence pour discuter de la crise.

Au moins 2400 résidences de la capitale sont inondées et les régions basses de la ville sont sous l’eau, ont dit des responsables. Au moins six maisons situées dans les parties plus élevées de la ville se sont effondrées en raison de la pluie.

Trois gymnases de la capitale ont été transformés en abris d’urgence. D’autres sinistrés ont trouvé refuge dans des écoles et des bureaux gouvernementaux.

Les responsables ont demandé aux résidents d’Antananarivo et des municipalités avoisinantes d’évacuer les secteurs menacés par des glissements de terrain, par des chutes d’arbres et où les maisons risquent de s’effondrer.

Les météorologues mettent en garde contre un risque très élevé de cyclone dans l’océan Indien d’ici la fin de la semaine.

La pluie a rejoint le sud de l’île, qui cuisait sous la sécheresse, ont dit des résidents d’Ambovombe, à 1000 kilomètres au sud de la capitale.

Un agriculteur local s’est réjoui du retour soudain de la végétation, mais il a prévenu que les fermiers n’ont plus rien à semer puisqu’ils ont été contraints de manger leurs semences pour ne pas mourir de faim.