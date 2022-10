Des inquiétudes pour des résidants encore sans électricité en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Une députée provinciale du nord de la Nouvelle-Écosse dit avoir reçu des centaines de messages d’électeurs «en détresse et exaspérés» qui se trouvent sans électricité et sans eau courante 11 jours après le passage de la tempête post-tropicale Fiona sur la côte est.

Elizabeth Smith-McCrossin, qui représente Cumberland North, dit qu’elle s’inquiète pour les résidants vulnérables, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées dans les zones rurales, qui n’ont pas accès à l’eau courante parce que les pompes de leurs puits ne fonctionnent pas.

Mme Smith-McCrossin, qui est également infirmière autorisée, se dit inquiète pour leur santé et leur sécurité.

La députée indépendante dit qu’elle a récemment soumis une liste de noms et adresses de personnes vulnérables à l’armée, qui a commencé à effectuer des contrôles de bien-être lundi.

Certains résidants du nord de la Nouvelle-Écosse ont été informés qu’ils ne seraient pas reconnectés au réseau électrique avant dimanche, plus de deux semaines après l’interruption du service.

La circonscription largement rurale de Mme Smith-McCrossin comprend les villes d’Amherst, Pugwash et Wallace.

Mercredi midi, plus de 7000 foyers et entreprises de la Nouvelle-Écosse étaient toujours sans électricité, et 8900 autres étaient toujours dans le noir à l’Île-du-Prince-Édouard.