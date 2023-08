Des intempéries et des tornades font cinq morts au Michigan

CANTON TOWNSHIP, Mich. — Au moins six tornades se sont abattues sur le Michigan dans le cadre de violentes tempêtes alimentées par des vents très forts, qui ont tué cinq personnes tout en abattant des arbres, en arrachant les toits des bâtiments et en laissant des centaines de milliers de clients sans électricité, ont rapporté les autorités.

Le service météorologique national a confirmé vendredi qu’une tornade de puissance EF-1 avec des vents de 145 km/h a traversé le comté d’Ingham jusqu’à la limite ouest du comté adjacent de Livingston, jeudi soir.

Quatre autres tornades EF-1 ont été signalées à Bellville et Gibraltar dans le comté de Wayne, ainsi qu’à South Rockwood et près de Newport dans le comté de Monroe.

Une tornade EF-0 plus faible, avec des vents maximaux de 128 km/h, était au sol sur moins de trois kilomètres dans le canton du comté de Wayne, à l’ouest de Détroit, a indiqué le service météorologique. Cette tornade a provoqué la chute d’un arbre sur une maison, a déclaré la météorologue Sara Schultz.

Le bureau des services météorologiques de Grand Rapids, dans l’ouest du Michigan, a déclaré que des responsables seraient sur le terrain pour évaluer les dégâts causés par une tornade présumée dans le comté de Kent.

Les tempêtes ont provoqué des éclairs dans le ciel nocturne et déversé plusieurs centimètres de pluie sur les communautés de la partie inférieure de l’État.

Dans l’ouest du Michigan, le bureau du shérif du comté de Kent a déclaré qu’une femme de 21 ans et deux fillettes âgées de 1 et 3 ans étaient décédées jeudi soir après une collision frontale entre deux véhicules alors qu’il pleuvait.

«Il y avait deux véhicules qui se dirigeaient l’un vers l’autre. L’un d’eux a fait de l’aquaplanage sur l’eau et était occupé par quatre personnes », a déclaré le sergent Eric Brunner à WZZM-TV.

Le bureau du shérif a déclaré qu’un homme de Gowen, âgé de 22 ans, qui conduisait la voiture transportant la femme et deux filles, avait été grièvement blessé dans l’accident, survenu lorsque sa voiture a heurté un VUS. Le conducteur de ce véhicule a été légèrement blessé.

À Lansing, la capitale de l’État, une femme de 84 ans est décédée jeudi soir après la chute d’un arbre sur une maison. Les pompiers ont extrait la femme de la maison, mais elle a été déclarée morte à l’hôpital, a déclaré Jordan Gulkis, porte-parole du département de police de Lansing.

Dans le comté d’Ingham, où se trouve Lansing, le bureau du shérif a indiqué vendredi qu’une personne avait été déclarée morte et plusieurs personnes grièvement blessées alors que plus de 25 véhicules avaient été gravement endommagés le long de l’Interstate 96.

État d’urgence

Le directeur du comté de Wayne, Warren Evans, a déclaré vendredi l’état d’urgence dans le plus grand comté du Michigan, qui comprend Détroit, en raison de pannes de courant, d’inondations, d’arbres et de lignes électriques tombés et de débris de tempête.

Le comté a également averti les habitants d’éviter tout contact avec plusieurs rivières après que des inondations ont poussé les municipalités à rejeter des eaux usées partiellement ou totalement non traitées dans divers cours d’eau.

Dans le comté de Macomb, au nord-est de Détroit, plusieurs milliers de sous-sols à Eastpointe et St. Clair Shores ont été épargnés par les inondations lorsque les eaux pluviales et les eaux usées ont été déversées dans le lac St. Clair via un système de contournement d’urgence, a déclaré la commissaire aux travaux publics, Candice Miller. Le contournement n’a été utilisé que trois fois depuis 2017, mais deux fois cette semaine.

«Apparemment, ces tempêtes sont devenues notre nouvelle normalité, a déclaré Mme Miller. Cela ressemble à une tempête tropicale, et le gouvernement et les résidants devront faire les préparatifs appropriés autant que possible.»

Plus de 390 000 clients dans le Michigan et plus de 120 000 dans l’Ohio étaient sans électricité vers 19 h 15, vendredi, selon le site Poweroutage.us.

Les tempêtes de jeudi soir ont fait suite à une série de fortes pluies mercredi qui ont laissé plus de 127 millimètres de pluie dans les régions du sud-est du Michigan jeudi matin, entraînant des inondations dans les rues de la région de Détroit, y compris des tunnels menant à l’aéroport métropolitain de Détroit dans la banlieue de Romulus, ont déclaré les responsables.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré vendredi l’état d’urgence pour les comtés de Wayne et Monroe, ce qui met à disposition des ressources de l’État pour aider aux efforts d’intervention et de rétablissement liés aux dégâts causés par la tempête.

Les tempêtes se sont propagées vers l’est, à travers le lac Érié et dans le nord-est de l’Ohio, déracinant des arbres et laissant des milliers de maisons et d’entreprises sans électricité.

Une tornade a également ravagé une partie de Cleveland jeudi soir. Son chemin mesurait environ 150 mètres (137 mètres) de large et près d’un mile de long.

Aucun blessé n’a été signalé, mais plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés, notamment l’église New Life de Calvary, vieille de 143 ans, qui a perdu son toit. Les dirigeants de l’église ont demandé aux membres de rester à l’écart du bâtiment.