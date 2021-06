Des intempéries fouettent un État du sud-est de l’Australie

MELBOURNE, Australie — Des intempéries qui ont balayé le sud-est de l’Australie ont renversé des arbres, emprisonné des résidants dans leurs maisons et leurs véhicules, privé plus de 200 000 clients de courant et provoqué des inondations qui ont fait au moins une victime.

Le mauvais temps qui a frappé l’État de Victoria et sa capitale, Melbourne, mercredi soir était accompagné de rafales de près de 120 kilomètres/heure. Une vingtaine de centimètres de pluie sont aussi tombés.

Le vent et la pluie étaient moins intenses jeudi, mais des rivières gonflées présentaient toujours un risque d’inondation. Plus de 200 résidences ont été évacuées à Traralgon, à l’est de Melbourne.

Le corps d’un sexagénaire a été retrouvé tard jeudi dans une voiture presque entièrement submergée près du village de Westside, à l’est de Melbourne, a dit la police.

Une quadragénaire a été conduite à l’hôpital après avoir été blessée à la tête par un arbre qui est tombé sur sa maison à Olinda, toujours à l’est de Melbourne. Son état de santé est jugé stable.

Le deuxième État le plus peuplé d’Australie n’avait pas été le théâtre de telles intempéries depuis 2008.

Plusieurs grandes routes ont été coupées par des inondations, des arbres et un glissement de terrain. Des lignes électriques tombées au sol représentaient aussi un danger et quelque 200 000 clients étaient privés de courant à travers l’État.

Les secouristes ont reçu plus de 5000 appels, dont 3500 pour des gens coincés chez eux par des chutes d’arbres.

La Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie, était aux prises avec une vague de froid et d’importantes chutes de neige jeudi. Des centaines de maisons étaient privées d’électricité. Cet État se trouve directement au nord de celui de Victoria, avec qui il partage une frontière.

Sydney, la capitale et la plus grande ville du pays, a connu jeudi sa journée la plus froide en 37 ans, quand le mercure a affiché un maximum de 10,3 degrés Celsius.