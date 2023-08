Des interdictions de voyager mettent la saison touristique sur pause en C.-B.

KELOWNA, C.-B. — Le centre de la région de l’Okanagan est confronté à des semaines sans tourisme pendant sa haute saison, après que le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a imposé des interdictions de voyager dans les zones de feux de forêt.

M. Eby dit que la décision a été prise pour s’assurer que l’hébergement est disponible pour les équipages et les 30 000 personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile dans l’ensemble de la province.

L’ordonnance, qui a été donnée samedi dans le cadre de l’état d’urgence provincial, sera en vigueur jusqu’au 4 septembre pour les hôtels, motels, auberges, chambres d’hôtes, auberges, parcs de camping-cars et terrains de camping à Kelowna, West Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

La province affirme que l’interdiction de voyager n’a pas d’impact sur les autres régions, mais demande aux personnes d’éviter les déplacements non essentiels vers le centre et le sud-est afin de garder les routes dégagées pour les opérations d’intervention d’urgence et d’autres évacuations potentielles.

L’aéroport international de Kelowna a également annulé des vols, depuis vendredi, pour garantir que les efforts de lutte contre les incendies aériens ne soient pas interrompus.

Les incendies de forêt à proximité ont forcé l’évacuation de milliers de personnes dans la ville, ce qui a obligé les entreprises de location de motomarines à fermer leurs portes, laissant les bateaux et les engins à moteur inactifs, flottant sur l’eau.

L’agent immobilier Raymun Khunkhun, qui vit à Kelowna depuis environ trois décennies, a déclaré que l’interdiction avait laissé les rues, habituellement grouillantes de visiteurs, étrangement vides.

«Il n’y a pas beaucoup de gens qui se promènent ou quoi que ce soit, c’est presque comme une ville fantôme maintenant ici, a-t-il raconté, dans une entrevue, samedi. Ces rues sont généralement bondées, comme si c’était difficile de marcher en file quand vous êtes sur les trottoirs, et maintenant c’est presque un peu effrayant, dans le sens où c’est juste vide.»

Mais, a-t-il dit, il n’y a pas grand-chose à faire maintenant, à part «prier pour des jours meilleurs».

«J’espère que cela ne se transformera pas en quelque chose de pire que ce ne l’est déjà», a souligné M. Khunkhun.