Des interprètes Afghans ayant aidé les Américains craignent d’être abandonnés

KABOUL — Il a servi comme interprète aux côtés des soldats américains lors de centaines de patrouilles et de dizaines de combats armés dans l’est de l’Afghanistan. Un travail qui lui a valu une lettre de recommandation élogieuse d’un commandant de peloton et une médaille.

Malgré tout, Ayazudin Hilal a vu sa candidature refusée lorsqu’il a appliqué pour l’un des rares visas spéciaux qui lui aurait permis d’immigrer aux Étas-Unis avec sa famille. Et maintenant que les Américains et les forces de l’OTAN se préparent à quitter le pays, M. Hilal et des milliers d’autres personnes ayant aidé les militaires craignent d’être abandonnés à leur sort aux mains des talibans.

«Nous ne sommes pas en sécurité», mentionne le père de six enfants en parlant des civils afghans ayant travaillé avec les États-Unis ou l’OTAN. «Les talibans nous appellent et nous disent: « Votre demi-frère quitte le pays bientôt et nous allons tuer chacun d’entre vous. »»

Le sort réservé aux interprètes après le départ des troupes est l’un des éléments encore incertains qui entourent l’opération. On s’inquiète aussi d’une résurgence des menaces terroristes et d’un recul dans les conditions de vie des femmes si le chaos s’installe.

Les interprètes et autres civils ayant collaboré avec les États-Unis ou l’OTAN peuvent déposer une demande pour un visa d’immigrant spécial. Il s’agit d’un programme créé en 2009 et calqué sur une initiative semblable mise en place en Irak.

Ces programmes font l’objet de plaintes de longue date au sujet du processus long et compliqué associé aux enquêtes de sécurité. Le processus est devenu d’autant plus fastidieux en raison de la pandémie.

Le mois dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes que les États-Unis s’étaient engagés à aider les interprètes et autres civils afghans ayant contribué à l’effort de guerre souvent en courant de grands risques. L’administration Biden a également lancé une révision des programmes de visas spéciaux afin de réduire les délais et de permettre aux candidats de contester un refus.

Entretemps, d’anciens interprètes qui cherchent habituellement à cacher leur identité et à demeurer discrets se font de plus en plus visibles pour faire entendre leurs craintes en cas de retour au pouvoir des talibans.

«Ils vont nous tuer», a martelé l’ex-interprète de l’armée américaine Mohammad Shoaib Walizada en entrevue après avoir participé à une manifestation à Kaboul avec des collègues.

Au moins 300 interprètes ont été tués en Afghanistan depuis 2016 et les talibans ont clairement fait savoir qu’ils allaient continuer de les cibler, explique Matt Zeller, cofondateur de l’organisme No One Left Behind.