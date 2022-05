Des libraires, auteurs et éditeurs s’unissent en opposition au retrait de livres

NEW YORK — L’American Library Association, l’American Federation of Teachers et plus d’une dizaine d’autres organisations ont formé une coalition pour lutter contre la vague nationale de censure de livres.

La coalition Unite Against Book Bans (https://uniteagainstbookbans.org) inclut également les éditeurs Penguin Random House, Simon & Schuster et Macmillan, la Guilde des auteurs et la Coalition nationale contre la censure. Les ressources incluront de l’aide pour les membres de la communauté qui souhaitent rédiger des pétitions, l’élaboration de questionnaires pour les candidats politiques et la conception de graphiques pour les médias sociaux.

«C’est une période dangereuse pour les lecteurs et les fonctionnaires qui donnent accès aux documents de lecture. Les lecteurs, en particulier les étudiants, perdent l’accès aux informations essentielles, et des bibliothécaires et des enseignants sont attaqués pour avoir fait leur travail», a déclaré mardi Deborah Caldwell-Stone, directrice du Bureau pour la liberté intellectuelle de l’association des bibliothèques. «Il est temps que les décideurs politiques comprennent la gravité de ce problème.»

L’association des bibliothèques a rapporté le mois dernier qu’elle avait suivi près de 1600 tentatives d’interdiction de livres en 2021, le nombre le plus élevé depuis qu’elle a commencé à les enregistrer il y a plus de 20 ans.