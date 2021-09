Des maires veulent l’interdiction de toutes les armes d’assaut et de poing au Canada

MONTRÉAL — Les maires de Montréal, Québec, Laval, Longueuil et Gatineau ont critiqué mardi les partis fédéraux pour leur position sur les armes à feu et ont exigé la prohibition de toutes les armes d’assaut et les armes de poing sur l’ensemble du pays, lors d’une conférence de presse dans le Vieux-Port de Montréal

Les promesses des partis sont «insatisfaisantes» et «déconnectées de la réalité», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Même si l’ambiguïté du chef conservateur, Erin O’Toole, à propos de son engagement électoral d’annuler l’interdiction de 1500 types d’armes d’assaut, dont celui qui a été utilisé dans la tuerie de Polytechnique, a été le plus critiqué par tous les maires présents, les autres partis n’ont pas été épargnés.

«Du côté des libéraux et du Nouveau Parti démocratique, on insiste pour rejeter le fardeau des armes à feu soit aux villes, soit aux provinces, et honnêtement cette proposition ne règle aucunement la question du trafic d’armes interprovincial», a affirmé la mairesse Plante.

Silence sur les armes de poing

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a renchéri qu’«il est absolument impossible que les villes puissent contrôler la possession d’armes de poing sur leur territoire», comme elles n’ont évidemment aucun contrôle frontalier.

Il s’est attaqué au silence des partis fédéraux concernant ce type d’armes. «Au pays, plus des deux tiers des crimes violents commis avec une arme à feu sont perpétrés au moyen d’une arme de poing», a-t-il fait remarquer. «Il n’y a aucune raison d’accepter le port de ces armes à part pour les forces de l’ordre et le tir sportif ou olympique», selon lui, comme il «ne croit pas non plus qu’une arme de poing serve à chasser l’orignal.»

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.