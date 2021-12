Des mandats de ministres fédéraux sous le sceau de l’inclusion et de l’équité

OTTAWA — Justin Trudeau demande à tous les ministres de garder un œil sur les objectifs plus larges du gouvernement, qui visent à «rebâtir un pays plus résilient, plus inclusif et plus fort pour tous» après un début de décennie «extrêmement difficile» — alors même que la pandémie de COVID-19 menace une fois de plus de contrecarrer les ambitions du gouvernement.

Les nouvelles lettres de mandat du premier ministre aux 38 membres du cabinet, publiées en ligne jeudi, montrent que la priorité absolue du gouvernement fédéral est d’en finir avec la COVID-19.

Mais M. Trudeau soutient que la pandémie ne peut pas éclipser tout le programme de son gouvernement: ses lettres soulignent par exemple la nécessité de lutter contre la «menace existentielle» que constituent les changements climatiques. Le premier ministre souligne également que les ministres doivent «continuer de bâtir une classe moyenne forte et un avenir meilleur où chacun a une chance réelle et équitable de réussir et où personne n’est laissé pour compte».

Cela implique notamment, selon le premier ministre, de continuer de s’attaquer «aux inégalités et aux disparités systémiques profondes qui demeurent présentes dans notre tissu social, notamment au sein de nos institutions fondamentales».

Chaque lettre de mandat demande également aux ministres de mettre en œuvre, au sein de leur ministère, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, «et de travailler en partenariat avec les Autochtones pour faire mieux reconnaître leurs droits».

La pandémie a fait dérailler bon nombre des initiatives qui étaient décrites dans les lettres de mandat de 2019. Les plus récentes lettres dégagent d’ailleurs un sentiment d’urgence pour enfin tenir certaines des plus importantes promesses libérales.

M. Trudeau exige également que chaque ministre élabore un plan pour mettre en œuvre tout ce qui figure dans sa lettre de mandat et qu’il rende régulièrement compte, publiquement, des progrès accomplis.