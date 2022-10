Des manifestants ont marché les rues de Montréal pour soutenir les femmes iraniennes

MONTRÉAL — Alors que l’Iran est secoué par une vague de révoltes entourant le port du voile, des manifestantes et manifestants ont marché samedi dans les rues de Montréal pour dénoncer les oppressions des autorités iraniennes contre les femmes.

Les paumes de mains peinturées en rouge, une vingtaine de femmes ont guidé la foule, tenant ensemble une bannière sur laquelle on pouvait lire «Non à la République islamique» dans les deux langues officielles du Canada.

Scandant des slogans en français, anglais et en perse, comme «Liberté et démocratie en Iran» et «Woman, life, freedom» («Femme, vie, liberté»), les participants ont marché de la place Émilie-Gamelin jusqu’à la Place du Canada. Les chants appelaient également le gouvernement canadien à sanctionner l’Iran afin de faire pression sur ses dirigeants.

Cette marche s’inscrit dans un contexte des montées de la violence envers les femmes iraniennes ainsi que du meurtre de Mahsa Amini, une jeune femme morte aux mains de la police des mœurs iranienne après avoir été arrêtée pour le port incorrect de son voile le 16 septembre dernier.