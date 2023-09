Des manifestants pour le climat appellent à la fin des combustibles fossiles

Des dizaines de milliers d’activistes climatiques du monde entier vont marcher, chanter et protester vendredi pour demander l’arrêt de l’utilisation des combustibles fossiles qui réchauffent la planète, alors que le globe subit des conditions météorologiques extrêmes et des records de chaleur.

La protestation, organisée par plusieurs groupes et organisations locaux et mondiaux de défense du climat, principalement dirigés par des jeunes, dont le mouvement «Fridays for Future» de Greta Thunberg, se déroulera dans des dizaines de pays et des centaines de villes du monde entier et se poursuivra tout au long de la fin de semaine.

Lors d’une manifestation à Quezon City, aux Philippines, des militants se sont allongés devant le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles en signe de protestation et ont brandi des pancartes demandant l’abandon progressif des combustibles fossiles, du charbon au gaz naturel.

Une semaine avant la manifestation prévue, les Nations unies ont averti que les pays étaient loin d’être sur la bonne voie pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, comme cela a été convenu à Paris en 2015. La planète s’est réchauffée d’au moins 1,1 degré Celsius depuis lors.

Au cours des derniers mois, la Terre a battu à plusieurs reprises son record de chaleur quotidienne moyenne. Le mois de juillet et l’été de l’hémisphère nord ont été déclarés les plus chauds jamais enregistrés.

Des dizaines de phénomènes météorologiques extrêmes — de l’ouragan Idalia dans le sud-est des États-Unis aux inondations torrentielles à Delhi en Inde — auraient été aggravés par le changement climatique causé par l’homme.

Une autre grande manifestation est prévue dimanche à New York, pour coïncider avec la Semaine du climat de la ville et le sommet des Nations unies sur le climat.

Au Canada, une manifestation est planifiée devant le Parlement à Ottawa vendredi après-midi.

Ces dernières années, les défenseurs du climat ont organisé des protestations mondiales similaires, au cours desquelles des manifestants de différentes nations se sont rassemblés le même jour.