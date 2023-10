Des manifestants pro-palestiniens revendiquent leur droit de parole à Montréal

MONTRÉAL — Des militants qui ont organisé vendredi soir un rassemblement pro-palestinien dans les rues de Montréal ont soutenu que les déclarations associant leur manifestation à la haine étaient injustifiées.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, ont tous deux affirmé que les partisans de la cause palestinienne avaient le droit de manifester, mais ont averti que la police ne tolérerait pas la promotion de la haine.

«Je pense que cela reflète la campagne de peur menée par le Canada et les puissances occidentales afin de faire taire tout soutien au peuple palestinien, à ceux qui défendent la cause des civils innocents qui meurent sous les bombes israéliennes», a lancé Sarah Shamy, porte-parole du Mouvement de la jeunesse palestinienne.

«Au moment où nous nous parlons, les bombes pleuvent sur la population de Gaza. Ce sont des armes et des bombes que nous finançons», a-t-elle ajouté.

Mme Shamy a cependant refusé de condamner l’attaque du Hamas contre Israël, affirmant seulement que les peuples colonisés ont le droit de résister à leur occupation.

La manifestation pacifique s’est déroulée sur plusieurs pâtés de maisons, alors que la foule compacte marchait vers le bâtiment abritant le consulat israélien, juste à l’ouest du centre-ville.

Devant le consulat, les manifestants ont scandé des slogans appelant à la libération de la Palestine et au boycottage d’Israël.

De nombreux manifestants portaient des drapeaux palestiniens, tandis que d’autres portaient des pancartes condamnant la mort d’enfants palestiniens ou célébrant la «résistance» à Israël.