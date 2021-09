Des manifestations prévues dans des hôpitaux du Canada

Des politiciens ontariens et des organisations de soins de santé ont dénoncé des manifestations devraient avoir lieu lundi dans les hôpitaux du Canada.

Une organisation baptisée Canadian Frontline Nurses a annoncé la tenue de «veillées silencieuses» dans toutes les provinces, affirmant qu’elles visent à critiquer les mesures de santé publique mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

Les emplacements potentiels comprennent le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, l’Hôpital général de Toronto et le Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II à Halifax.

Les organisateurs affirment qu’ils veulent prendre position contre ce qu’ils qualifient «mesures tyranniques» et d’«excès du gouvernement», ajoutant qu’ils n’encouragent pas les infirmières à quitter leur poste ou à abandonner des patients.

Dimanche, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dont la province faisait partie des cibles de manifestations similaires après avoir annoncé son intention de mettre en place un système de preuve de vaccination, a condamné les organisateurs dans un tweet qualifiant de tels événements d’«égoïstes, lâches et imprudents».

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario et l’Association médicale de l’Ontario ont publié une déclaration conjointe «condamnant fermement» les perturbations prévues et appelant à des zones de sécurité désignées autour des établissements de santé pour protéger le personnel et les patients – une proposition que les néo-démocrates de la province ont également évoquée.

«Les infirmières, les médecins et les autres travailleurs de la santé travaillent 24 heures sur 24 en première ligne de la pandémie depuis 18 mois pour aider à assurer la sécurité de nos communautés, lit-on dans la déclaration conjointe de dimanche. Ces héros de la COVID-19 ont besoin de ressources et de soutien pour continuer la bataille – maintenant au coeur d’une quatrième vague. Ils ne peuvent et ne doivent pas être distraits, ou pire, découragés par des manifestations aux portes de leurs lieux de travail.»

Le maire de Toronto, John Tory, s’est également exprimé sur les réseaux sociaux pour condamner les manifestations prévues autour de certains hôpitaux de la ville, ajoutant qu’il avait été en contact avec le chef de police à ce sujet et qu’il avait été assuré que le personnel hospitalier serait protégé et que les patients pourraient accéder aux bâtiments.

«J’appuie la police dans toutes les mesures nécessaires prises pour protéger la vie de personnes innocentes à la recherche de soins médicaux et de tous nos héros de la santé, a écrit M. Tory sur Twitter. Nous avons depuis longtemps dépassé le temps où nous pouvons voir cette tyrannie de quelques-uns interférer avec l’accès aux soins de santé pendant une pandémie.»

Les manifestations passées se sont concentrées à la fois sur les mesures de santé publique et sur la perspective de systèmes de preuve de vaccination qui limiteraient l’accès à de nombreux lieux publics pour ceux qui n’ont pas été immunisés contre la COVID-19.

Le système de la Colombie-Britannique entrera en vigueur lundi, tandis que celui de l’Ontario devrait être lancé le 22 septembre.

Au Québec, une telle mesure a été déployée plus tôt ce mois-ci, le Manitoba a commencé à émettre des cartes de vaccination en juin, la Nouvelle-Écosse et le Yukon ont déclaré que des systèmes de preuve de vaccination étaient en préparation.