Des masques qui représentent un risque pour la santé sont retirés des écoles

Des masques qui représentent un risque pour la santé ont été distribués dans des établissements du réseau de l’éducation et de la santé et le gouvernement du Québec a avisé les différents établissements de cesser la distribution de ces masques.

Les masques SNN200642, du fournisseur Metallifer, ont fait l’objet d’un avis de Santé Canada jeudi, et vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié un communiqué dans lequel il indique qu’en plus d’en cesser la distribution, le ministère a également «demandé aux réseaux d’entreposer dès maintenant les boîtes de masques dans un endroit sécuritaire et isolé».

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a précisé que des masques provenant d’autres fournisseurs sont disponibles pour assurer la continuité des services.

«Réitérons qu’il s’agit d’un risque potentiel et que le gouvernement agit de manière proactive pour éviter tout danger possible. Par ailleurs, ce rappel ne touche pas les masques pédiatriques», peut-on lire dans le communiqué du MSSS.

Le ministère a précisé que des «vérifications sont déjà en cours auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales pour retracer les établissements» qui auraient pu recevoir des masques recouverts de matériaux de graphène nanoformé, qui représentent un risque pour la santé.

Le communiqué publié par le MSSS se termine en indiquant que de «l’information concernant la procédure pour détruire et remplacer ces masques sera transmise dans les meilleurs délais».