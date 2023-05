Des médecins en faveur du régime public écartés des consultations sur le PL-15

MONTRÉAL — D’abord encouragé par la volonté exprimée du ministre de la Santé «d’entendre l’ensemble (des) partenaires, ainsi que les gens du terrain», le regroupement des Médecins québécois pour le régime public (MQRP) se dit maintenant consterné de ne pas avoir été invité aux consultations sur le projet de loi 15.

Dans un communiqué transmis jeudi, le regroupement fondé en 2005 soutient avoir été «de toutes les discussions importantes sur l’organisation des soins de santé» depuis plus d’une décennie. Or, malgré «plusieurs demandes par les canaux officiels de la commission» ainsi que des sorties publiques, aucune invitation ne lui a été transmise pour aller échanger avec les élus afin de bonifier la future «Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace».

Par l’entremise des MQRP, ce sont donc des centaines de médecins et étudiants en médecine qui réclament d’être entendus par les décideurs. Comme le dit le nom du regroupement, c’est principalement la défense du caractère public du réseau qui interpelle ces professionnels de la santé.

Ils estiment que «le choix incontestable (…) de faire plus de place au privé en santé» aura des impacts profonds et durables sur le réseau. Ces médecins souhaitent donc pouvoir être accueillis en personne pour débattre de ce qu’ils considèrent comme «un enjeu fondamental» de la société québécoise.

À la suite de la sortie publique d’un vaste collectif d’organismes communautaires nommé «Riposte au Plan santé», dont le regroupement MQRP fait partie, le cabinet du ministre Christian Dubé avait dit tendre la main à la coalition et l’avait invitée à se faire entendre dans le cadre des consultations. Il semble toutefois que la portée de cette invitation ne se limite qu’au dépôt d’un mémoire.

Le projet de loi 15 vise notamment la création de l’agence Santé Québec, une société d’État qui aura le mandat de superviser les opérations de l’ensemble du réseau de la santé alors que le ministère conservera le rôle de déterminer les orientations et les budgets.

Les consultations particulières sur le projet de loi, menées par la Commission de la santé et des services sociaux, doivent reprendre mardi, mercredi et jeudi prochains. Des ordres professionnels et des syndicats vont alors défiler devant les élus.

