Des médecins estiment que l’accès au vaccin AstraZeneca devrait être élargi

CALGARY — Des médecins affirment que le vaccin AstraZeneca devrait être offert à une plus grande tranche d’âge, car les infections à la COVID-19 montent en flèche dans de nombreuses régions du pays.

Les provinces ont limité l’admissibilité à ce vaccin aux personnes de 55 ans et plus, après qu’un petit nombre de cas d’une maladie rare et grave du sang sont apparus chez des personnes plus jeunes — principalement des femmes — qui avaient reçu une injection.

Le Dr Daniel Gregson de l’Université de Calgary affirme que la limite d’âge peut facilement être abaissée à 35 ans.

Il souligne que des doutes ont été installés dans l’esprit des gens quant à l’obtention du vaccin AstraZeneca, mais que ceux-ci font des choses plus risquées au quotidien sans y réfléchir.

La Dre Susy Hota, de l’University Health Network de Toronto, dit qu’elle serait également en faveur de l’abandon de la limite d’âge, à condition qu’aucun autre effet secondaire inquiétant ne survienne et que les bénéficiaires soient conscients du risque, même minime.

Elle affirme que compte tenu de l’augmentation du nombre de cas et de son impact sur les hôpitaux de l’Ontario, le vaccin devrait être davantage utilisé.

Santé Canada a jugé le vaccin sûr, affirmant que les avantages l’emportaient sur les risques.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) n’a pas encore modifié sa recommandation voulant que le vaccin AstraZeneca ne soit offert qu’aux 55 ans et plus.

Mais la décision appartient en fin de compte aux provinces, et les responsables de l’Alberta et du Québec ont déclaré qu’ils discutaient d’un possible changement.