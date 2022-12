Des membres de la famille de Pelé se réunissent dans un hôpital de Sao Paulo

SAO PAULO — Les membres de la famille du grand footballeur brésilien Pelé se réunissent à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où l’icône mondiale de 82 ans se trouve depuis la fin novembre.

Les médecins ont déclaré plus tôt cette semaine que le cancer de Pelé avait progressé, ajoutant que le triple vainqueur de la Coupe du monde est sous «soins élevés» liés à des «dysfonctionnements rénaux et cardiaques». Aucune autre déclaration de l’hôpital n’a été publiée depuis.

Edson Cholbi Nascimento, l’un des fils de Pelé et connu sous le nom d’Edinho, est arrivé samedi après avoir donné une conférence de presse pour nier qu’il rendrait visite à son père à l’hôpital. Edinho, qui travaille pour un club de football du sud du Brésil, avait alors déclaré que seuls les médecins pouvaient aider son père.

«Il (Edson) est ici», a déclaré Kely Nascimento, l’une des filles de Pelé, dans un message publié sur Instagram avec une photo la montrant assise à côté d’Edinho et de deux de ses enfants à l’hôpital. «Je ne pars pas, personne ne me fera sortir d’ici.»

Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu sous le nom de Pelé, s’est fait retirer une tumeur au côlon en septembre 2021. Ni sa famille ni l’hôpital n’ont dit si elle s’était propagée à d’autres organes.

Kely Nascimento et sa sœur Flavia Arantes do Nascimento ont utilisé leurs réseaux sociaux vendredi soir pour publier une photo non datée de Pelé tenant apparemment Kely d’une main alors qu’il était allongé sur son lit d’hôpital et que Flavia dormait sur un canapé.

«Nous continuons à être ici, dans ce combat et avec foi. Une autre nuit ensemble», a écrit Kely Nascimento.

L’hôpital n’a pas mentionné de signes de la récente infection respiratoire de Pelé, aggravée par le COVID-19.

Le journal Folha de S.Paulo a rapporté le week-end dernier que la chimiothérapie de Pelé ne fonctionnait pas et que les médecins avaient décidé de le placer en soins palliatifs. La famille de Pelé a démenti cette information.

Pelé a mené le Brésil à la victoire lors des coupes du monde 1958, 1962 et 1970 et il reste l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe avec 77 buts. Neymar a égalé le record de Pelé lors de la dernière Coupe du monde.