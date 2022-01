Des membres de la GRC exhortent la Cour suprême à entendre l’action collective

OTTAWA — Les agents de la GRC qui mènent une action collective contre le corps policier pour intimidation et harcèlement demandent à la Cour suprême de rejeter une décision fédérale visant à écarter la poursuite.

Les principaux plaignants, les vétérans de la GRC Geoffrey Greenwood et Todd Gray, affirment qu’ils faisaient partie des membres qui ont été victimes d’une culture d’intimidation et de harcèlement systémiques qui a été encouragée et tolérée par la direction de la GRC.

En septembre dernier, la Cour d’appel fédérale a confirmé l’ordonnance d’un juge certifiant l’action et a défini le groupe comme étant les membres et les réservistes de la GRC qui ont servi du 1er janvier 1995 jusqu’à la récente syndicalisation des membres concernés.

Deux mois plus tard, des avocats du gouvernement ont déposé une demande pour que la Cour suprême du Canada revoie l’affaire.

Dans un communiqué, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré que le gouvernement cherchait à savoir si les tribunaux devraient certifier une action collective relative à des conflits en milieu de travail alors qu’il existe déjà des processus de résolution administrative en place.

MM. Greenwood et Gray soutiennent qu’avant la syndicalisation des membres, le seul recours était par l’intermédiaire de membres de la chaîne de commandement qui étaient eux-mêmes impliqués dans un tel comportement ou protégeaient les auteurs.