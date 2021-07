Des membres d’équipage infectés par la COVID à bord de bateaux ancrés à Terre-Neuve

CONCEPTION BAY SOUTH, T.-N.-L. — Le ministère de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador a affirmé qu’un deuxième bateau qui contient des membres d’équipage positifs à la COVID-19 s’est ancré le long de la côte de Terre-Neuve.

Le ministère a publié un communiqué, mardi, affirmant que cinq cas avaient été détectés et qu’un membre d’équipage était hospitalisé en raison du virus.

Il a ajouté que le dépistage de l’équipage était en cours et que tout le monde à bord suivait les directives de l’Agence de la santé publique du Canada.

L’embarcation est ancrée à Conception Bay, à environ 20 minutes de route à l’ouest de Saint-Jean.

La semaine dernière, des représentants de la santé avaient annoncé qu’un autre navire était arrivé dans la région avec des infections. Ils ont annoncé mardi que 14 membres de l’équipage avaient reçu un test positif à la COVID-19.

Directeur général de l’administration portuaire de Long Pond, Jim House a affirmé en entrevue mardi qu’il ne savait pas pourquoi ces navires avaient jeté l’ancre dans cette baie. Il a ajouté qu’il espérait que la région ne devienne pas un refuge pour les bateaux qui transportent des personnes positives à la COVID-19.

Au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick affirme que 52 pour cent de ses résidents de plus de 12 ans sont complètement vaccinés et 80 pour cent ont reçu au moins une dose.

«Pour atteindre notre prochain objectif, qui est d’atteindre 75 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick admissible pleinement vaccinés, nous avons besoin que les personnes continuent à retrousser leurs manches», a dit dans un communiqué la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Les représentants de la santé n’ont rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 mardi.

Le Nouveau-Brunswick compte quatre cas actifs déclarés. Personne n’est hospitalisé en raison du virus.

En Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a rapporté un nouveau cas de COVID-19 mardi.

Les représentants de la santé affirment qu’il y a 31 cas actifs dans la province.

La Nouvelle-Écosse passera à la quatrième étape de son plan de déconfinement jeudi.

Sous ces nouvelles règles, les magasins au détail n’auront plus de restrictions de capacité, les églises et autres salles pourront accueillir un maximum de 150 personnes ou la moitié de leur capacité et jusqu’à 50 personnes pourront se réunir lors de rassemblements familiaux à l’extérieur.