Des mesures de contrôle aux frontières plus strictes entrent en vigueur

OTTAWA — Une quarantaine à l’hôtel obligatoire de trois jours pour la plupart des voyageurs atterrissant dans les aéroports canadiens entre en vigueur lundi, ainsi qu’une série de mesures destinées à empêcher les variants contagieux de la COVID-19 d’entrer au pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les mesures frontalières plus strictes visent à assurer la sécurité de la population et non à punir les voyageurs.

Toute personne entrant au pays devra payer la facture de son séjour à l’hôtel.

Ils devront également effectuer plusieurs tests de COVID-19 dans les jours qui suivent leur arrivée au Canada.

La plupart des voyageurs entrants devront se faire tester à leur arrivée et à nouveau vers la fin de leur quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les voyageurs arrivant aux frontières terrestres recevront des ensembles d’autoécouvillonnage et des tests seront effectués sur place à cinq passages frontaliers très fréquentés.

Ils devront effectuer un deuxième test au dixième jour de leur période d’auto-isolement.